"Наших валят, отвечать нечем..." Озвучен сценарий "слива" войны на Донбассе

Чтобы поставить линию фронта на Донбассе под угрозу, достаточно прекратить поставки боеприпасов в Вооруженные силы Украины.
О таком возможном сценарии "слива" войны в эфире ObozTV рассказал участник боевых действий на Донбассе, боец ВСУ, известный блогер и писатель Мартин Брест.
По словам Мартина Бреста, приказ "соблюдать режим тишины" за все время ведения АТО и ООС на Донбассе отдавался минимум 142 раза. И он никогда не был приказом "не стрелять в ответ".
"Есть устав Вооруженных сил Украины. Который говорит, что когда в тебя стреляют – ты должен стрелять в ответ. Не просто "можешь", а "должен". Потому что нужно сохранить личный состав, оружие, технику, снаряжение", – напомнил блогер.
По его мнению, сдать национальные интересы Украины можно и более простым способом, не отдавая преступных приказов.
"Как сделать так, чтобы ВСУ не стреляли? Рассказываю алгоритм "слива" войны по пунктам. Не нужно отдавать людям приказов "не стрелять". Потому что в армии до черта патриотов, который скажут: "Вы что, с ума сошли, а что мы до этого 5 лет делали? …Все очень просто. Нужно обрезать боекомплект", – предупредил Мартин.
В таком случае, уточнил он, бойцам просто нечем будет вести огонь.
"Не отдавая при этом преступных приказов, ты просто говоришь: нет, не выделили. Ну идите, обращайтесь к министру обороны, к начальнику Генерального штаба. Пусть сам везет на фуре нам боекомплект для "дашки" (пулемет ДШК. – Ред.), для "покемонов" (пулемет ПКМ. – Ред.), для минометов… Нет БК", – привел он пример.
Мартин добавил, что это плохой сценарий возможного развития событий, но о нем необходимо помнить.
"А потом стандартная историческая схема: наших валят, отвечать нечем… Я конечно утрирую сейчас, я прогнозирую плохой вариант. Но, тем не менее, мы все его держим в голове. Отвечать нечем и звучит приказ – идеальный с точки зрения взаимодействия с обществом – "для сохранения жизни личного состава отвести людей на 30 км". Ну и все. Посыпался фронт", – объяснил участник АТО.
По его информации, сейчас на фронте в отдельных частях есть проблемы с некоторыми видами вооружения.
"Но я не готов сейчас сказать про массовый саботаж. Когда начнется массовый саботаж, то скажут: "Нет 120-мм или 80-мм мин на всем фронте". Вот тогда уже можно будет паниковать. Пока что мы можем списывать на то, что не довезли, не забрали, плохо отработали, несовершенная логистика...", – резюмировал Брест.
ООС на Донбассе
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Как писал OBOZREVATEL:
В июне второй президент Украины и представитель Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма сделал скандальное заявление о том, что ВСУ не должны стрелять в ответ на обстрелы врага.
Однако действующий президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в случае необходимости "ВСУ будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией".
7 сентября, после встречи освобожденных украинских узников Кремля, Зеленский озвучил план по урегулированию военного конфликта на Донбассе. В частности он выразил готовность к встрече в "нормандском формате" и рассказал о разведении сил в два этапа.
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