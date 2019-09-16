Главная Новости
16 сентября • обновлено в 07:12
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Наших валят, отвечать нечем..." Озвучен сценарий "слива" войны на Донбассе

1.5т Читать материал на украинском

Чтобы поставить линию фронта на Донбассе под угрозу, достаточно прекратить поставки боеприпасов в Вооруженные силы Украины.

О таком возможном сценарии "слива" войны в эфире ObozTV рассказал участник боевых действий на Донбассе, боец ВСУ, известный блогер и писатель Мартин Брест.

По словам Мартина Бреста, приказ "соблюдать режим тишины" за все время ведения АТО и ООС на Донбассе отдавался минимум 142 раза. И он никогда не был приказом "не стрелять в ответ".

"Есть устав Вооруженных сил Украины. Который говорит, что когда в тебя стреляют – ты должен стрелять в ответ. Не просто "можешь", а "должен". Потому что нужно сохранить личный состав, оружие, технику, снаряжение", – напомнил блогер.

Новости
Путин выдвинул Украине новые условия: освободят ли Донбасс

По его мнению, сдать национальные интересы Украины можно и более простым способом, не отдавая преступных приказов.

"Как сделать так, чтобы ВСУ не стреляли? Рассказываю алгоритм "слива" войны по пунктам. Не нужно отдавать людям приказов "не стрелять". Потому что в армии до черта патриотов, который скажут: "Вы что, с ума сошли, а что мы до этого 5 лет делали? …Все очень просто. Нужно обрезать боекомплект", – предупредил Мартин.

В таком случае, уточнил он, бойцам просто нечем будет вести огонь.

"Не отдавая при этом преступных приказов, ты просто говоришь: нет, не выделили. Ну идите, обращайтесь к министру обороны, к начальнику Генерального штаба. Пусть сам везет на фуре нам боекомплект для "дашки" (пулемет ДШК. – Ред.), для "покемонов" (пулемет ПКМ. – Ред.), для минометов… Нет БК", – привел он пример.

Новости
"Закончим!" Зеленский дал громкое обещание по Донбассу

Мартин добавил, что это плохой сценарий возможного развития событий, но о нем необходимо помнить.

"А потом стандартная историческая схема: наших валят, отвечать нечем… Я конечно утрирую сейчас, я прогнозирую плохой вариант. Но, тем не менее, мы все его держим в голове. Отвечать нечем и звучит приказ – идеальный с точки зрения взаимодействия с обществом – "для сохранения жизни личного состава отвести людей на 30 км". Ну и все. Посыпался фронт", – объяснил участник АТО.

Новости
Экс-разведчик спрогнозировал конец войны на Донбассе

По его информации, сейчас на фронте в отдельных частях есть проблемы с некоторыми видами вооружения.

"Но я не готов сейчас сказать про массовый саботаж. Когда начнется массовый саботаж, то скажут: "Нет 120-мм или 80-мм мин на всем фронте". Вот тогда уже можно будет паниковать. Пока что мы можем списывать на то, что не довезли, не забрали, плохо отработали, несовершенная логистика...", – резюмировал Брест.

ООС на Донбассе

ООС на Донбассе

facebook.com/pressjfo.news

Как писал OBOZREVATEL:

Программу "Острый вопрос" смотрите каждый понедельник и четверг в 17:30 на ObozTV.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Мартин Брест
Место
Украина
Теги
ООС боец АТО Вооруженные силы Украины Ветераны войны на Донбассе
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel