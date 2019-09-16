"Наших валят, отвечать нечем..." Озвучен сценарий "слива" войны на Донбассе

Чтобы поставить линию фронта на Донбассе под угрозу, достаточно прекратить поставки боеприпасов в Вооруженные силы Украины.

О таком возможном сценарии "слива" войны в эфире ObozTV рассказал участник боевых действий на Донбассе, боец ВСУ, известный блогер и писатель Мартин Брест.

По словам Мартина Бреста, приказ "соблюдать режим тишины" за все время ведения АТО и ООС на Донбассе отдавался минимум 142 раза. И он никогда не был приказом "не стрелять в ответ".

"Есть устав Вооруженных сил Украины. Который говорит, что когда в тебя стреляют – ты должен стрелять в ответ. Не просто "можешь", а "должен". Потому что нужно сохранить личный состав, оружие, технику, снаряжение", – напомнил блогер.

По его мнению, сдать национальные интересы Украины можно и более простым способом, не отдавая преступных приказов.

"Как сделать так, чтобы ВСУ не стреляли? Рассказываю алгоритм "слива" войны по пунктам. Не нужно отдавать людям приказов "не стрелять". Потому что в армии до черта патриотов, который скажут: "Вы что, с ума сошли, а что мы до этого 5 лет делали? …Все очень просто. Нужно обрезать боекомплект", – предупредил Мартин.

В таком случае, уточнил он, бойцам просто нечем будет вести огонь.

"Не отдавая при этом преступных приказов, ты просто говоришь: нет, не выделили. Ну идите, обращайтесь к министру обороны, к начальнику Генерального штаба. Пусть сам везет на фуре нам боекомплект для "дашки" (пулемет ДШК. – Ред.), для "покемонов" (пулемет ПКМ. – Ред.), для минометов… Нет БК", – привел он пример.

Мартин добавил, что это плохой сценарий возможного развития событий, но о нем необходимо помнить.

"А потом стандартная историческая схема: наших валят, отвечать нечем… Я конечно утрирую сейчас, я прогнозирую плохой вариант. Но, тем не менее, мы все его держим в голове. Отвечать нечем и звучит приказ – идеальный с точки зрения взаимодействия с обществом – "для сохранения жизни личного состава отвести людей на 30 км". Ну и все. Посыпался фронт", – объяснил участник АТО.

По его информации, сейчас на фронте в отдельных частях есть проблемы с некоторыми видами вооружения.

"Но я не готов сейчас сказать про массовый саботаж. Когда начнется массовый саботаж, то скажут: "Нет 120-мм или 80-мм мин на всем фронте". Вот тогда уже можно будет паниковать. Пока что мы можем списывать на то, что не довезли, не забрали, плохо отработали, несовершенная логистика...", – резюмировал Брест.

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