"Наш серьезный успех!" В России и "ДНР" отмечают "формулу Штайнмайера"

В России и "Донецкой народной республике" поприветствовали согласование "формулы Штайнмайера" по Донбассу.

Так, российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter заявил, что "подписание формулы открывает путь к встрече в "нормандском формате".

"Все условия, которые выдвинула Москва для ее проведения, согласованы. Наш серьезный успех. Встреча, первая с 2016 года, может привести к заметному сдвигу в отношениях с Европой", – написал он.

Коллаж

В свою очередь "власти" самопровозглашенной "ДНР" назвали готовность Украины к так называемому плану Штайнмайера шагом, который показывает стремление Киева приступить к политическому урегулированию ситуации на территории Донбасса, передает МК.

В то же время "глава МИД ДНР" Наталья Никонорова заявила, что говорить о выборах пока рано.

Пособница оккупантов считает, что Украине "нужно серьезно переработать закон об особом статусе Донбасса, а также провести конституционную реформу".

Она добавила, что в Конституции Украины должны быть закреплены статус русского языка, особый экономический режим, своя правоохранительная и судебная системы, своя прокуратура, особый режим сотрудничества с Россией и договорные отношения с Киевом.

Наталья Никонорова МК

Алексей Пушков EADaily

Украина подписала "формулу Штайнмайера" по Донбассу, что открывает путь к встрече в "нормандском формате". Все условия, к-ые выдвинула Москва для ее проведения, согласованы. Наш серьезный успех. Встреча, первая с 2016 г., может привести к заметному сдвигу в отношениях с Европой. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 1, 2019

Отметим, что на пресс-брифинге в Офисе президента во вторник, 1 октября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет согласовывать текст "формулы Штайнмайера".

Как сообщал OBOZREVATEL:

"План Штайнмайера" заключается в том, что Украина сначала проводит местные выборы на неподконтрольных территориях. Если ОБСЕ подтверждает их демократичность – в силу вступает "особый статус" для ОРДЛО. И лишь после закрепления спецстатуса в Конституции Украина получает контроль над границей.

На предыдущем заседании Трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона отказалась подписывать согласованный документ, хотя позже глава украинского МИД Вадим Пристайко назвал отказ "техническим недоразумением".

Киев настаивает, что перед реализацией "формулы Штайнмайера" необходимо выполнить ряд пунктов по безопасности, в том числе – полностью прекратить огонь, вывести с территории Украины иностранные войска и развести силы и средства вдоль всей линии соприкосновения.

После заседания ТКГ в Минске 1 октября в российских СМИ появилась информация о том, что представители Киева подписали нашумевшую "формулу".

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