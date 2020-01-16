В соцсетях Ближнего Востока активно обсуждается версия о том, что на борту самолета Boeing 737, который был сбит в Тегеране (Иран), мог находиться человек, который помог ликвидировать командующего Корпусом стражей Исламской революции Касема Сулеймани. Таким образом, по лайнеру якобы был нанесен намеренный удар с целью отомстить "предателям".

Я думаю, что это полный бред. Это не имеет ни малейшего отношения к этой истории.

Но это не было случайностью. Наш самолет сбили намеренно. Это сделало руководство Ирана, которое планировало операцию против Соединенных Штатов. Они намеренно подставили живой щит, подставили гражданские самолеты для того чтобы затруднить ответные действия американской авиации.

Самолет Boeing 737 МАУ

Они начинают боевые действия, разворачивают системы ПВО, ведут огонь баллистическими ракетами. И тут же разворачивают зенитно-ракетный комплекс, ожидая, что по ним будет ответный удар. И дают разрешение вести огонь по неопознанным воздушным целям. И какой-то расчет действительно бьет на поражение по самолету.

Ничего случайного здесь нет. Случайно только то, что они сбили один самолет, а могли сбить больше.

Случайность – это когда кто-то купил в супермаркете петарду, запустил ее, она взлетела и на высоте 2 километра случайно сбила самолет. Но если военнослужащие, выполняющие боевое задание, ведут огонь в секторе по воздушным целям, которые там пролетают, и эта ситуация специально создается – ничего случайного в этом нет.

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