"Наш, российский": наемник подтвердил вину РФ в трагедии с малазийским Boeing-777

Боевик незаконных вооруженных формирований Владислав Тарасенко подтвердил, что в 2014 году в городе Снежное Донецкой области в распоряжении террористов находился зенитно-ракетный комплекс "Бук".
По словам российского наемника, до переброса на Донбасс они учились стрелять из комплекса на военном полигоне в Ростовской области. Об этом он написал на своей странице в социальной сети, отметил пользователь Necro Mancer в Twitter.
"Бук я в Снежном видел. Наш, российский. Близ Фуршета стоял. Метров 50. Проездом были", — написал боевик.
"Спешл" (https://t.co/8FkSsk0MIg): "Бук я в Снежном видел. Наш, российский. Близ Фуршета стоял. Метров 50. Проездом были. И да - Стрелок честен. Ополчение Боинг не сбивало" https://t.co/rCwaFWyjyz #Тарасенко #mh17 #гуманитарка #роа pic.twitter.com/nHYT97CIz6— Necro Mancer (@666_mancer) 19 декабря 2019 г.
Российский наемник Владислав Тарасенко
Миротворец
Напомним, днем 17 июля 2014 года в Донецкой области были сбит пассажирский самолет Boeing-777 компании "Malaysia Airlines". Погибли все 298 человек, находившихся на борту.
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