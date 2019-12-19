"Наш, российский": наемник подтвердил вину РФ в трагедии с малазийским Boeing-777

Боевик незаконных вооруженных формирований Владислав Тарасенко подтвердил, что в 2014 году в городе Снежное Донецкой области в распоряжении террористов находился зенитно-ракетный комплекс "Бук".

По словам российского наемника, до переброса на Донбасс они учились стрелять из комплекса на военном полигоне в Ростовской области. Об этом он написал на своей странице в социальной сети, отметил пользователь Necro Mancer в Twitter.

"Бук я в Снежном видел. Наш, российский. Близ Фуршета стоял. Метров 50. Проездом были", — написал боевик.

Российский наемник Владислав Тарасенко Миротворец

Напомним, днем 17 июля 2014 года в Донецкой области были сбит пассажирский самолет Boeing-777 компании "Malaysia Airlines". Погибли все 298 человек, находившихся на борту.

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