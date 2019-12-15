"Наш братик воевал за каждого украинца!" На Донбассе трагически погиб 21-летний боец. Фото

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе 14 декабря во время вражеского обстрела погиб боец Нацгвардии Сергей Михальчук.

Об этом сообщил в своем Facebook офицер Нацгвардии, участник войны на Донбассе Харитон Старский. По его словам, погибшему был всего 21 год.

"Он погиб в бою, в субботу 14 декабря 2019 года, от огня российской артиллерии. Которую наводили в сторону украинских позиций не олигархи и не политики, а обыкновенные жители соседней страны. Душевные такие люди, с широкой душой и звериной ненавистью ко всему украинскому", – рассказал Старский.

Сергей Михальчук facebook.com/chariton.starsky

"Нашему брату был всего 21 год. Но он имел больше мужества, чем сотни тысяч физически развитых мужчин, которые делают селфики в спортзалах и засыпают в своих теплых кроватках на гражданке. Он был одним из той горстки небезразличных, которым Украина была действительно нужной, в отличие от миллионов двуногих желудков, которые плевали на эту землю и это государство. Наш братик воевал за каждого украинца", – пишет он.

Нацгвардеец призвал украинцев "помянуть нашего льва и навсегда запомнить его лицо".

"Он был в сто раз лучше каждого из нас. Сергей Михальчук, национальный гвардеец, Бригада быстрого реагирования НГУ. 21 год", – заключил Старский.

Как сообщал OBOZREVATEL, за период с 6 по 12 декабря в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе оккупационными войсками было осуществлено 67 обстрелов украинских позиций из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Погибли 5 военнослужащих, ранения получили 4 бойца.

Таким образом, устойчивого прекращения огня, о котором было сказано в коммюнике "нормандского саммита", в течение прошедшей недели не произошло.

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