"Нас всех перебьют!" Основатель "ДНР" устроил истерику в сети из-за мощи ВСУ

Основатель "ДНР" Александр Ходаковский пожаловался на явное преимущество ВСУ в военной мощи перед террористами.

Правдой о запасах боевиков он поделился на странице в соцсети. Пост экс-главаря "ДНР" опубликовал в Twitter блогер Necro Mancer.

"Видимо, богато живет Украина – в окно бойницы прилетела управляемая ракета. Никто не пострадал, разрушений почти нет – только осадок в виде профессиональной зависти", – написал террорист.

Александр Ходаковский Газета.ру

По словам Ходаковского, им приходится спать в обнимку с "неприкосновенным запасом" и стараться не допускать пустой траты патронов, чтобы не "остаться з голым задом".

"Если так дело дальше пойдет – то нас потихоньку перебьют, и некому будет даже НЗ в ход пустить. Javelin нам не нужно – мы и с тем, что попроще, в грусть вогнать можем. Дайте только", – посетовал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ходаковский заявил, что истинной целью террористов было "оттяпать" часть Украины.

Ходаковский также признал, что в 2014 году выполнял чужие приказы под прикрытием "ополченцев".

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