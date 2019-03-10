"Нас всех перебьют!" Основатель "ДНР" устроил истерику в сети из-за мощи ВСУ

Основатель "ДНР" Александр Ходаковский пожаловался на явное преимущество ВСУ в военной мощи перед террористами.
Правдой о запасах боевиков он поделился на странице в соцсети. Пост экс-главаря "ДНР" опубликовал в Twitter блогер Necro Mancer.
"Видимо, богато живет Украина – в окно бойницы прилетела управляемая ракета. Никто не пострадал, разрушений почти нет – только осадок в виде профессиональной зависти", – написал террорист.
Александр Ходаковский
Газета.ру
По словам Ходаковского, им приходится спать в обнимку с "неприкосновенным запасом" и стараться не допускать пустой траты патронов, чтобы не "остаться з голым задом".
"Если так дело дальше пойдет – то нас потихоньку перебьют, и некому будет даже НЗ в ход пустить. Javelin нам не нужно – мы и с тем, что попроще, в грусть вогнать можем. Дайте только", – посетовал он.
#Ходаковский: "если так дело и дальше пойдёт - то нас потихоньку перебьют" #всетак https://t.co/sy6cUnqE8o pic.twitter.com/7uqVf0KyMk— Necro Mancer (@666_mancer) 10 марта 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ходаковский заявил, что истинной целью террористов было "оттяпать" часть Украины.
Ходаковский также признал, что в 2014 году выполнял чужие приказы под прикрытием "ополченцев".
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