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"Нас забыли!" Террорист-инвалид с Донбасса пожаловался на "русский мир". Видео

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Террорист "Л/ДНР", который остался инвалидом после военных действий на оккупированном Россией Донбассе, пожаловался на копеечную пенсию и "русский мир", который забыл о своих.

Ролик выложил в Facebook украинский журналист Денис Казанский. По его словам, это обычная история из фейковых республик (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Дурачок купился на сказки о "народной республике", пошел воевать, потерял ноги и теперь никому не нужен. Русский мир безжалостно списывает таких в утиль", – прокомментировал Казанский в Twitter.

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Как рассказал предатель на видео, он родом из Марьинки Донецкой области, участвовал в эвакуации нескольких городов, "референдуме". С первых дней был на передовой, пока не стал инвалидом первой группы. По словам террориста, ему назначили пенсию в размере 3200 рублей, которых не хватает даже на еду.

Террорист-инвалид с Донбасса пожаловался на "русский мир"

Террорист-инвалид с Донбасса пожаловался на "русский мир"

Скриншот видео

"Все мы шли на референдум, были рады, счастливы. Вы сделали свой выбор, а я и такие, как я, поддержали ваш выбор, отстояли ваше право…Отдали самое дорогое, что у нас есть: некоторые жизнь, некоторые – здоровье. Сейчас мы нуждаемся в защите", – возмутился террорист.

"Вы говорите: никто не забыт, ничто не забыто. Да вы уже забыли нас! Я хотел получить комнату в общежитии. Я и этого не смог добиться! Неужели это народовластие такое, за которое мы шли воевать?" – обратился он к главарям боевиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Донецке российская пропаганда уверяла, что в регионе все хорошо и так называемая республика развивается, однако снимки из города свидетельствуют об обратном.В том же городе житель показал на видео, как выглядит бывший мегаполис.

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Место
Украина
Тег
Донбасс
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
у кремлевского лилипута проси! тот подаст! путин через брата вывевел в офшоры через дойчебанк 250 млрд доларов! красиво жить не запретишь
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CARGO 100
CARGO 100
Денис Казанский, это обычная история от фейковых украинских журналистов. Вот и всё. Кто этот "террорист"? Фамилия есть? Имя?
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