"Нас учили россияне": "ДНРовец" на камеру рассказал об офицерах Путина на Донбассе

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали гражданина Беларуси, который входил в ряды террористов "ДНР".

Боевик, который воевал против Украины с ноября 2014 года, также рассказал о присутствии кадровых российских военных на Донбассе. Видео с ним опубликовано канале СБУ в YouТube.

"Могу подтвердить, что за то время, что я там служил, там проходили службу кадровые российские офицеры", — сказал задержанный.

"В конце ноября 2014 года я вступил в батальон "Сомали", где был зачислен в танковую роту и отправлен на обучение в Российскую Федерацию, в Ростовскую область, учили нас российские военные. После прохождения учения я вернулся в Донецк, в батальон "Сомали". В 2017 году в конце января я вступил в 11-й полк, где был зачислен в первый стрелковый батальон в качестве стрелка-гранатометчика", - рассказал террорист.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно волонтеры раскрыли мощный командный пункт России на территории оккупированного Донбасса.