"Нас обманули!" Царев внезапно взъелся на оккупантов Крыма

Экс-нардеп от Партии Регионов, сторонник "русского мира" Олег Царев, разыскиваемый украинскими правоохранителями, пожаловался на то, что его обманули российские оккупационные "власти" Крыма.

Он заявил, что "чиновники" полуострова решили продать имущество двух пансионатов "Днепр" и "ХИИТовец" в Алуште, которые в 2015 году были отданы экс-нардепу в аренду под реализацию инвестпроектов, пишет "Крым. Реалии".

"Всех своих друзей и знакомых теперь отговариваю от участия в инвестпроектах по Крыму", — сказал Царев.

Олег Царев skelet-info.org

"Наши компании подписали инвестсоглашения по шести объектам, вложили деньги, провели работы, занимались серьезно этими объектами. Но Совет министров в одностороннем порядке разорвал эти договора", — пояснил он.

Царев подчеркнул, что подал в суд, написал в прокуратуру, "но это ничем не закончилось". Все суды он проиграл.

По его словам, согласно договоренностям с российскими властями, фирмы его семьи должны были развивать арендованные санатории и успели вложить в них более 10 миллионов рублей. Но в итоге в крымском "правительстве" расторгли все шесть договоров.

"Получается, что нас обманули. Потому что "правительство" Крыма подписывает такие инвестдоговора, которые суды затем расценивает как договор о намерениях. А то, что ты по нему тратишь деньги, никого не волнует. Что-то вдруг кому-то перехотелось, и все разрывается", — возмутился Царев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети всплыло видео с экс-нардепом Олегом Царевым, где он назвал Украину богатой страной и расхвалил ее политику.

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