"Нас как бы не было": российский офицер впервые публично признался, что воевал на Донбассе

Российский офицер Олег Леонтьев признался в российском суде, что участвовал в боевых действиях в соседней стране.

Как сообщает "Радио Свобода", вероятно, речь идет об Украине. Это подтверждается его словами – "это было на территории сопредельной страны, на которой нас как бы не было".

На заседании Леонтьев попросил суд вынести положительное решение, чтобы он мог отправиться воевать в Сирию. Его обвиняли в причастности к гибели солдата-срочника.

"Это позволит принести какую-то пользу для государства. Я уже участвовал в одном из таких мероприятий, но, единственное, это было на территории сопредельной страны, на которой нас как бы не было", – цитирует заявление Леонтьева фонд "Право матери".

В ведомстве отметили, что это, вероятно, первое официальное заявление военнослужащего РФ об участии в боевых действиях в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист Александр Тверской рассказал, что на Донбассе заметили очередного военного РФ.