Нарываются на Путина: Сербия призналась, что ее оружие ушло на Донбасс

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна не продавала оружие в Украину. При этом признался, что сербские минометы могли оказаться на Донбассе путем реэкспорта.

Такое признание он сделал 23 ноября в Северной Македонии – в ответ на обнародованные оппозиционеркой Мариникой Тепич документы о встрече представителя Украины с представителями сербського военного завода "Крушик". Об этом сообщает портал N1info.

"Они обвинили нас в убийстве российских детей в Донецке и Луганске, потому что мы продаем оружие в Украину. Они хотят ухудшения отношений между нашей страной и Россией. Они показали документ, который должен продемонстрировать вину Сербии", – сказал Вучич.

Александар Вучич

Отмечается, что согласно обнародованным оппозиционеркой данным, сербская компания "Техноремонт" приобрела партию мин производства завода "Крушик" у продавца Jugoimport SDPR. А вскоре перепродала польской компании Nattan, представителем которой значился гражданин Украины Виталий Дементьев. Таким образом боеприпасы и оказались в Украине.

Вучич заявил, что минторговли Сербии действительно разрешило "Техноремонту" продать оружие Nattan. При этом подчеркнул, что в документах, которые предоставила Тепич, компания названа только конечным получателем.

Александар Вучич признался, что сербские минометы могли оказаться на Донбассе путем реэкспорта Скриншот из видео

По его словам, хотя все было сделано по закону и сделка была "чистая, как слеза", местные спецслужбы заранее предупреждали Службу внешней разведки России о возможном реэкспорте вооружения в Украину.

Вучич также заверил, что в агентства безопасности и информации Сербии была встреча с представителями компании "Техноремонт", во время которой вторым якобы говорили "не играть и не экспортировать в Украину это оружие, а также не угрожать отношениям с Россией".

Как сообщал OBOZREVATEL, МИД Украины должен поинтересоваться у Польши, почему они пропустили российский самолет с оружием для Сербии вопреки санкциям Евросоюза. Об этом заявил в эфире ObozTV руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся