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"Нарушил Конституцию": Турчинова призвали к ответу за Крым и Донбасс

1.6тЧитать материал на украинском

Во время начала российской агрессии в Крыму и на Донбассе в 2014 году тогдашний и. о. президента, спикер Верховной Рады Украины Александр Турчинов нарушил Конституцию.

Об этом заявил в эфире ObozTV внефракционный народный депутат Украины Сергей Мельничук, экс-командир батальона "Айдар". Он считает, что Турчинов вместе с "группой других лиц" должны ответить за свои решения.

"В 2014-м исполняющий обязанности президента первый нарушил Конституцию Украины. Он не объявил войну. Он не объявил военное положение. Хотя бы чрезвычайное положение. Чтобы дать отпор врагу", – сказал Мельничук.

"По моему мнению, и это еще будет большими спорами в судах, кто-то должен за это ответить", – подчеркнул он.

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На уточняющий вопрос, должен ли за события 2014 года отвечать Турчинов, нардеп ответил:

"Не только Турчинов. Есть группа лиц, которые в этом замешаны. Думаю, не в последнюю очередь и лидеры тех людей, которые собрались перед парламентом Крыма, а на следующий день разошлись. Кто дал эти команды? Кто дал команды татарам разойтись? Это тоже вопрос".

По мнению Мельничука, сейчас Украине однозначно не нужен референдум о переговорах с Россией, о котором говорили в Администрации нового президента Владимира Зеленского.

"В условиях войны я против любых выборов и против любого волеизъявления народа", – объяснил политик, напомнив, что запрет на выборы во время войны прописан в Конституции.

Александр Турчинов, 2014 год

Александр Турчинов, 2014 год

censor.net.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 21 мая глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что они рассматривают возможность вынести вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией на всеукраинский референдум.

  • Дипломат и народный депутат Украины предыдущих созывов Юрий Костенко заявил ObozTV, что это "попытка переложить ответственность за государственную политику на плечи народа" и ни к чему хорошему такой референдум не приведет.

  • Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович отметил, что такое намерение президента Владимира Зеленского грозит исчезновением государства.

  • Первый президент Украины Леонид Кравчук предположил, что референдум предлагал не Зеленский, а сам Богдан и призвал отнестись к этому, как к личному мнению главы АП.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVВойна на ДонбассеАннексия Крыма
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Сергей МельничукОлександр Турчинов
Место
Украина
Теги
войнаРоссия - страна-агрессорКрымреферендум
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Комментарии на сайте не модерированы
Мир Миру
Мир Миру
Ніхто, в тому числі Турчинов, не взявся і не має права змінювати Конституцію, щоб виключити зі складу України Крим.
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