"Нарушил Конституцию": Турчинова призвали к ответу за Крым и Донбасс

Во время начала российской агрессии в Крыму и на Донбассе в 2014 году тогдашний и. о. президента, спикер Верховной Рады Украины Александр Турчинов нарушил Конституцию.

Об этом заявил в эфире ObozTV внефракционный народный депутат Украины Сергей Мельничук, экс-командир батальона "Айдар". Он считает, что Турчинов вместе с "группой других лиц" должны ответить за свои решения.

"В 2014-м исполняющий обязанности президента первый нарушил Конституцию Украины. Он не объявил войну. Он не объявил военное положение. Хотя бы чрезвычайное положение. Чтобы дать отпор врагу", – сказал Мельничук.

"По моему мнению, и это еще будет большими спорами в судах, кто-то должен за это ответить", – подчеркнул он.

На уточняющий вопрос, должен ли за события 2014 года отвечать Турчинов, нардеп ответил:

"Не только Турчинов. Есть группа лиц, которые в этом замешаны. Думаю, не в последнюю очередь и лидеры тех людей, которые собрались перед парламентом Крыма, а на следующий день разошлись. Кто дал эти команды? Кто дал команды татарам разойтись? Это тоже вопрос".

По мнению Мельничука, сейчас Украине однозначно не нужен референдум о переговорах с Россией, о котором говорили в Администрации нового президента Владимира Зеленского.

"В условиях войны я против любых выборов и против любого волеизъявления народа", – объяснил политик, напомнив, что запрет на выборы во время войны прописан в Конституции.

Александр Турчинов, 2014 год censor.net.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 мая глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что они рассматривают возможность вынести вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией на всеукраинский референдум.

Дипломат и народный депутат Украины предыдущих созывов Юрий Костенко заявил ObozTV, что это "попытка переложить ответственность за государственную политику на плечи народа" и ни к чему хорошему такой референдум не приведет.

Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович отметил, что такое намерение президента Владимира Зеленского грозит исчезновением государства.

Первый президент Украины Леонид Кравчук предположил, что референдум предлагал не Зеленский, а сам Богдан и призвал отнестись к этому, как к личному мнению главы АП.

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