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9 сентября • обновлено в 10:53
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"Наручники закрывали тряпкой": адвокат поделился подробностями освобождения Сущенко

1.7т Читать материал на украинском

Украинский политзаключенный Роман Сущенко, который был освобожден в рамках обмена пленными между Россией и Украиной 7 сентября, был этапирован в Москву "с огромной скоростью".

"Из колонии в Кировской области, где он отбывал наказании, его доставляли в Москву обычным рейсовым самолетом". Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал адвокат Романа Сущенко Марк Фейгин.

"Он ехал в наручниках, на которых была тряпка, закрывающая их от других пассажиров, чтобы они не видели, что на нем наручники. Конечно же, он был в сопровождении сотрудников, и тем не менее", – сообщил адвокат.

Роман Сущенко, Анжела Сущенко, Марк Фейгин спустя несколько часов после освобождения украинца из плена

Роман Сущенко, Анжела Сущенко, Марк Фейгин спустя несколько часов после освобождения украинца из плена

Facebook Марк Фейгин

По его словам, несмотря на то, что "практика этапирования самолетом существует", "это свидетельствует об огромной скорости, которая была в этом случае применена. Если бы он ехал на поезде, все было бы намного дольше".

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Фейгин также обратил внимание на примечательный факт, связанный с освобождением Сущенко: "Ему на 20 лет запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Его помиловали и запретили въезжать".

Как писал OBOZREVATEL, в первом комментарии после трехлетнего плена Сущенко поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского, который "не уступив национальными интересами, нашел нужные слова и убедил лидера части россиян пойти навстречу и совершить акт гуманизма".

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Обмен пленными
Персоны
Марк Фейгин Роман Сущенко
Место
Украина
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Комментарии
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70rus xxx
70rus xxx
Это тот Фейгин,что ни одного украинца от срока не спас?Молодец.
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Повезло тебе, Сущенко, что Маркушу лишили статуса, а то у него подзащитные реальные сроки лишения выхватывают!
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70rus xxx
70rus xxx
Александрович Алексей, он на полставки прокурором.
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