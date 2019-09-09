"Наручники закрывали тряпкой": адвокат поделился подробностями освобождения Сущенко

Украинский политзаключенный Роман Сущенко, который был освобожден в рамках обмена пленными между Россией и Украиной 7 сентября, был этапирован в Москву "с огромной скоростью".

"Из колонии в Кировской области, где он отбывал наказании, его доставляли в Москву обычным рейсовым самолетом". Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал адвокат Романа Сущенко Марк Фейгин.

"Он ехал в наручниках, на которых была тряпка, закрывающая их от других пассажиров, чтобы они не видели, что на нем наручники. Конечно же, он был в сопровождении сотрудников, и тем не менее", – сообщил адвокат.

Роман Сущенко, Анжела Сущенко, Марк Фейгин спустя несколько часов после освобождения украинца из плена Facebook Марк Фейгин

По его словам, несмотря на то, что "практика этапирования самолетом существует", "это свидетельствует об огромной скорости, которая была в этом случае применена. Если бы он ехал на поезде, все было бы намного дольше".

Фейгин также обратил внимание на примечательный факт, связанный с освобождением Сущенко: "Ему на 20 лет запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Его помиловали и запретили въезжать".

Как писал OBOZREVATEL, в первом комментарии после трехлетнего плена Сущенко поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского, который "не уступив национальными интересами, нашел нужные слова и убедил лидера части россиян пойти навстречу и совершить акт гуманизма".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!