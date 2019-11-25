"Народный мэр" Горловки слил план России по захвату двух областей Украины

Россия рассматривала возможность возрождения проекта "Новороссия". При этом Кремль планировал захватить Одесскую и Харьковскую области Украины.

Начали обсуждать такой план в России еще в 2018 году. Об этом сообщил украинский разведчик Эдуард Матюха, пять лет выполнявший диверсионную миссию в "ДНР", передает ТСН.

"Это были военные планы, добытые мной, о захвате Харьковской области, Одесской области и создании сухопутного коридора до полуострова Крым", – уточнил Матюха.

Он добавил, что также Россия может попробовать провести референдум о присоединении ОРДЛО после раздачи паспортов на Донбассе.

"Это будет еще один инструмент давления на власти Украины, чтобы добиться российской трактовки Минских соглашений или закона об особом статусе Донбасса", ­– отметил разведчик.

Эдуард Матюха Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Матюха вернулся на территорию, подконтрольную Киеву. У него есть информация и доказательства о преступлениях Кремля на Донбассе, их схемы, финансовые каналы, кадровые пасьянсы, которые важны для противостояния врагу.

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