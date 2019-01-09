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''Народ просто снесет'': озвучен прогноз по Донбассу после выборов в Украине

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Украина не пойдет на сдачу Донбасса после президентских выборов. Этого не произойдет, даже если главой государства станет пророссийский политик.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил военный эксперт Олег Стариков. По его мнению, украинский народ не даст будущему президенту отдать оккупированные территории и признать "Л/ДНР".

"Не имеет значения, кто придет к власти. Украина уже прошла точку бифуркации. Мы уже не повернемся, как в 2013 году, в обратную сторону", – заверил Стариков.

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Он подчеркнул, что Украина окончательно выбрала путь европейской интеграции и развития. Поэтому ни один потенциальный президент не пойдет на ту же ошибку, что и Янукович.

Выборы в Украине

Выборы в Украине

"Даже тот, кто кричит: "За мир!", "За Путина!" – он не сможет взять и повернуть. Ведь его народ просто снесет. Поэтому ничего по логике военной и политической не изменится", – подытожил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Верховная Рада Украины в ноябре своим постановлением назначила президентские выборы на 31 марта 2019 года. Постановление ЦИК об их проведении было объявлено 26 ноября.

  • Голосование во время первого тура выборов пройдет с 8:00 до 20:00. Второй тур, в случае необходимости, 21 апреля. ЦИК должен будет объявить результаты до 1 мая.

  • Первый кандидат в президенты уже подал все необходимые документы в ЦИК и был официально зарегистрирован.

  • Одиозный политик, лидер запрещенной в Украине Коммунистической партии Петр Симоненко также заявил о своем решении баллотироваться в президенты.

  • Известный украинский комик и артист Владимир Зеленский объявил о выдвижении в кандидаты в президенты Украины во время новогоднего обращения к украинцам на телеканале "1+1", которое "сместило" речь президента Украины Петра Порошенко.

  • Руководство "1+1" объяснило подобный "трюк" тем, что слушать президента под бой курантов – советская традиция, а сейчас пришло время для новых возможностей.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVРоссийско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Персона
Олег Стариков
Место
Украина
Теги
войнаКонфликт УкраинаРоссияНовости ДонбассаНовости ЛНРНовости ДНРвыборы в Украине
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
У вас что кандидаты что президент...редкие дебилы...изменений не будет
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
"Украина не пойдет на сдачу Донбасса после президентских выборов. Этого не произойдет, даже если главой государства станет пророссийский политик...". Когда такое случится, Донбассу не нужно выходить из Украины. Л/ДНР не согласны с идеологией, а не со страной.
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