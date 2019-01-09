''Народ просто снесет'': озвучен прогноз по Донбассу после выборов в Украине

Украина не пойдет на сдачу Донбасса после президентских выборов. Этого не произойдет, даже если главой государства станет пророссийский политик.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил военный эксперт Олег Стариков. По его мнению, украинский народ не даст будущему президенту отдать оккупированные территории и признать "Л/ДНР".

"Не имеет значения, кто придет к власти. Украина уже прошла точку бифуркации. Мы уже не повернемся, как в 2013 году, в обратную сторону", – заверил Стариков.

Он подчеркнул, что Украина окончательно выбрала путь европейской интеграции и развития. Поэтому ни один потенциальный президент не пойдет на ту же ошибку, что и Янукович.

Выборы в Украине

"Даже тот, кто кричит: "За мир!", "За Путина!" – он не сможет взять и повернуть. Ведь его народ просто снесет. Поэтому ничего по логике военной и политической не изменится", – подытожил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Верховная Рада Украины в ноябре своим постановлением назначила президентские выборы на 31 марта 2019 года. Постановление ЦИК об их проведении было объявлено 26 ноября.

Голосование во время первого тура выборов пройдет с 8:00 до 20:00. Второй тур, в случае необходимости, 21 апреля. ЦИК должен будет объявить результаты до 1 мая.

Первый кандидат в президенты уже подал все необходимые документы в ЦИК и был официально зарегистрирован.

Одиозный политик, лидер запрещенной в Украине Коммунистической партии Петр Симоненко также заявил о своем решении баллотироваться в президенты.

Известный украинский комик и артист Владимир Зеленский объявил о выдвижении в кандидаты в президенты Украины во время новогоднего обращения к украинцам на телеканале "1+1", которое "сместило" речь президента Украины Петра Порошенко.

Руководство "1+1" объяснило подобный "трюк" тем, что слушать президента под бой курантов – советская традиция, а сейчас пришло время для новых возможностей.

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