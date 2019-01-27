Наркотики в мочи Зайцевой: всплыли новые скандальные нюансы

Следователи, которые занимаются делом о смертельном ДТП в Харькове с Еленой Зайцевой, всячески пытаются уменьшить срок для обвиняемой и создать предпосылки для досрочного освобождения в будущем.

Об этом заявила на своей странице в Facebook журналистка Татьяна Доцяк, обратив внимание на скандальные показания врача-нарколога Елены Федирко, которая подтвердили факт приема Зайцевой опиатов, но отказалась указать, что она была в состоянии опьянения.

"Федирко подтвердила невыполненную позу Ромберга, шаткую походку, вялость, суженные зрачки. Потому что не могла ни подтвердить. Иначе — статья. Но было ли это был наркотическое состояние — не знает. Предполагает, что это мог быть результат черепно-мозговой травмы. Но у Зайцевой черепно-мозговая травма не подтвердилась", — написала журналистка.

Алена Зайцева Politeka

Она напомнила, что из всей группы опиатов в мочи Зайцевой нашли только кодеин, на который тест-полоска реагирует лишь тогда, когда его количество составляет 300 нг на мл.

"Я вам скажу, что количество — это манипуляции. Один скажет — бутылка вина - это фигня, другой — что будет в драбадан. И именно для этого есть грань — 0,2 промилле, после которых все — виноват. И не важно, у тебя 0,5 промилле, или 2 промилле. Так же с кодеином. Предел — 300 нг на мл", — подчеркнула Доцяк.

"Все это было предсказуемо. Не для того все они вместе со следователем усердно работали на этапе следствия. С самого начала Зайцевы понимали, что ей сидеть. Вопрос был лишь в том, сколько. Все делали, чтобы уменьшить срок в первой инстанции. Еще меньше в апелляции. Затем досрочное освобождение. И обременения в их планы не входило", — написала она.

Как писал OBOZREVATEL:

18 октября 2017 года в центре Харькова произошло серьезное ДТП. Внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В результате аварии 5 человек погибли, еще один скончался в больнице и еще 6 получили травмы различной степени тяжести.

Суд арестовал обоих участников ДТП – Елену Зайцеву и Геннадия Дронова. Им грозит до 10 лет лишения свободы по статье 286 УК Украины ("нарушение ПДД").

19 июля стало известно, что в деле не могут найти ключевого свидетеля – врача-нарколога Елену Федирко, которая проводила первое обследование Зайцевой после аварии и обнаружила следы наркотиков в ее крови.

Дополнительная экспертиза по делу смертельного ДТП в Харькове установила, что Алена Зайцева могла успеть остановить свой Lexus до столкновения с автомобилем Геннадия Дронова.

22 января в суде дала скандальные показания врач-нарколог Елена Федирко, которая является ключевым свидетелем в расследовании, но ее не могли найти для проведения допроса еще с минувшего лета.

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