Наркотики и алкоголь за рулем: в Украине за сутки попались 680 горе-водителей

За сутки, 11 июня, в Украине 688 человек поймали на управлении транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В Facebook Национальной полиции Украины указано, что в отношении нарушителей составили протоколы по статье 130 КУпАП.

Санкция предусматривает штраф от 102 тыс. до 40,8 тыс. грн с лишением прав от 1 до 10 лет.

"Этот факт свидетельствует о как минимум 688 безответственных людей в нашей стране, которые подвергали опасности себя и окружающих. Это 688 ситуаций, из-за которых могли погибнуть люди. Сделайте минимальное усилие для своей безопасности! Управляйте ответственно!" - призвали в Нацполиции.

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