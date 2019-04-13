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"Наркоши за рычагами": танкисты "ДНР" устроили переполох в Горловке

1.6тЧитать материал на украинском

В оккупированной Горловке террористы "ДНР" на танках устроили в городе погром.

Блогер Necro Mancer опубликовал на своей странице в Twitter снимок с последствиями того, как террористы проехались по городу.

"Ночью 4 или 5 шт танчиков со "Стирола" (ехали. - Ред.) на полигон на Енакиевском море. По пути завалили тополь и разворотили бордюр, какие там сидят наркоши за рычагами - хз", - написал он.

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"Наркоши за рычагами": танкисты "ДНР" устроили переполох в Горловке

twitter.com/666_mancer

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что группировки "ДНР" и "ЛНР" предварительно согласны вернуться в состав Украины на условиях автономии.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ДНРфотографиитеррористы "ДНР"
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Ага, еще и аккуратно в кучку сложили.
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