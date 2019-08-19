Наркобарон обвел вокруг пальца СБУ в "Борисполе": появилось полное видео дерзкого побега

В сети появилось полное видео побега основателя крупнейшей международной онлайн-сети распространения марихуаны Telegrass Амос Дов Сильвера от сотрудников СБУ в аэропорту "Борисполь".

Ролик опубликовал в YouTube главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, как наркобарон свободно передвигается в зону контроля, а далее, оставшись без присмотра, медленно уходит.

Амос Дов Сильвер обвел вокруг пальца СБУ в "Борисполе"

При этом, Бутусов считает, что один из сотрудников СБУ подал ему условный знак, когда можно бежать. Его гипотеза подтверждается и тем, что то же человек видит, как Telegrass выбегает из аэропорта, однако остается на месте, не предпринимая никаких действий.

Несколько минут сотрудники СБУ были сосредоточены исключительно на своих вещах и даже не заметили, что наркобарон успел покинуть здание.

Как сообщал OBOZREVATEL:

15 августа Амос Дов Сильвер сбежал в аэропорту Борисполь от полиции. Туда его привезли, чтобы экстрадировать в Израиль. Побег преступник якобы совершил в зале дьюти-фри после снятие электронного браслета. Однако в ГПСУ эту информацию опровергли.

Перед этим основатель Telegrass, задержанный в Киеве весной 2019 года, вышел из СИЗО. Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец пояснила, что 10 июля Киевский апелляционный суд отпустил подозреваемого под домашний арест.

В ночь на 17 августа СБУ задержала Сильвера в Умани.

Служба безопасности Украины задержала троих своих сотрудников, которые допустили побег наркобарона.

В ночь на 18 августа Генпрокуратура Украины экстрадировала основателя Telegrass в Израиль.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!