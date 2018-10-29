В Киеве нардеп вызвал полицию из-за пионерских галстуков: вспыхнул громкий скандал

Народный депутат от БПП, глава украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы Владимир Арьев возмутился тем, что некоторые посетители концерта "Дискотека 80-х" в Киеве пришли на вечеринку в красных пионерских галстуках.

"Пришлось вывести из зала и вызвать полицию из-за провокаторов, которые пришли с запрещенной коммунистической символикой. Вели себя как типичные советские люди. Что еще должно произойти, чтобы такие наконец поняли сколько смертей коммунистическая идеология принесла Украине?" – написал он в Facebook.

По его словам, полиция прибыла по вызову, коммунистическая символика была убрана.

"Заявление в полицию написал. Больше их (людей с пионерскими галстуками - ред.) не видел. Полконцерта испорчено, но мы не жалеем", – добавил Арьев.

Инцидент произошел во Дворце спорта. На "Дискотеку 80-х" приехали звезды того времени: C.C.Catch, Joy и Lian Ross.

В то же время, первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко сообщила в Facebook, что историю подхватило российское телевидение.

"Вчера нас раз 5 показывали, цитировали и называли "ненормальными", – написала она в Facebook.

В то же время скандальная ведущая телеканала NewsOne Диана Панченко осудила поступок Арьева, назвав его "дурачком".

"Считаю, что в пору фиксировать новое заболевание – "Арьев головного мозга". Смешнее всего, что эти "патриоты" как раз и копируют все то, против чего якобы пытаются бороться. Одна идеология, один образ мыслей, один вождь, одна кондитерская фабрика", – написала она.

Позже нардеп добавил, что негативная реакция на его поступок лишь свидетельствует о том, что он "все правильно делает".

"Закон против красных тряпок и колорадских лент должен действовать, а не находиться на бумаге. Под этими символами убивали украинцев. А то, что эта стая поднимает голову и повышает голос, свидетельствует о забывчивости активной части общества, какую цену заплачено за то, чтобы российский мусор выносить на свалку вовремя. Потому что он обладает способностью возвращаться и заваливать Украину снова – это стоит помнить", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в украинской электричке разгорелся скандал с ''русским миром''.