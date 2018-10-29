МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
LTE планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

В Киеве нардеп вызвал полицию из-за пионерских галстуков: вспыхнул громкий скандал

8.1тЧитать материал на украинском

Народный депутат от БПП, глава украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы Владимир Арьев возмутился тем, что некоторые посетители концерта "Дискотека 80-х" в Киеве пришли на вечеринку в красных пионерских галстуках.

"Пришлось вывести из зала и вызвать полицию из-за провокаторов, которые пришли с запрещенной коммунистической символикой. Вели себя как типичные советские люди. Что еще должно произойти, чтобы такие наконец поняли сколько смертей коммунистическая идеология принесла Украине?" – написал он в Facebook.

По его словам, полиция прибыла по вызову, коммунистическая символика была убрана.

Новости
''Несчастливые люди'': Герман раскритиковали за заявление о декоммунизации

"Заявление в полицию написал. Больше их (людей с пионерскими галстуками - ред.) не видел. Полконцерта испорчено, но мы не жалеем", – добавил Арьев.

Инцидент произошел во Дворце спорта. На "Дискотеку 80-х" приехали звезды того времени: C.C.Catch, Joy и Lian Ross.

В то же время, первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко сообщила в Facebook, что историю подхватило российское телевидение.

"Вчера нас раз 5 показывали, цитировали и называли "ненормальными", – написала она в Facebook.

В то же время скандальная ведущая телеканала NewsOne Диана Панченко осудила поступок Арьева, назвав его "дурачком".

"Считаю, что в пору фиксировать новое заболевание – "Арьев головного мозга". Смешнее всего, что эти "патриоты" как раз и копируют все то, против чего якобы пытаются бороться. Одна идеология, один образ мыслей, один вождь, одна кондитерская фабрика", – написала она.

Новости
Отмена праздников и переименование областей: Украина поставит точку в декоммунизации

Позже нардеп добавил, что негативная реакция на его поступок лишь свидетельствует о том, что он "все правильно делает".

"Закон против красных тряпок и колорадских лент должен действовать, а не находиться на бумаге. Под этими символами убивали украинцев. А то, что эта стая поднимает голову и повышает голос, свидетельствует о забывчивости активной части общества, какую цену заплачено за то, чтобы российский мусор выносить на свалку вовремя. Потому что он обладает способностью возвращаться и заваливать Украину снова – это стоит помнить", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в украинской электричке разгорелся скандал с ''русским миром''.

Персоны
Владимир АрьевИрина Геращенко
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
6
39
Смешно
7
Интересно
4
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
Почти европейска КНДР!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Nikola Igor
Nikola Igor
Долбанные совкодрочеры!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Ильченко София
Ильченко София
Спасибо Арьев!С этой чумой в Украине,нужно бороться, и вычищать всю эту рвань.Красные кровавые тряпки, вообще не должны появляется в УКРАИНЕ.Достаточно "23 февраля",который "праздновали",много лет,а эта кровавая армия убийц педесрации,снова злочинствует в УКРАИНЕ.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Наши блоги