Нардеп попросил Грицака проверить законность обыска гендиректора "Смарт Мэритайм Груп"

Народный депутат, член фракции "Оппозиционного блока" Дмитрий Колесников обратился к главе СБУ Василию Грицаку с требованием проверить законность обыска генерального директора компании "Смарт Мэритайм Груп" (Херсон) Василия Федина сотрудниками Госпогранслужбы в "Борисполе" 13 октября.

Об этом сказано в тексте соответствующего обращения депутата, передают "Українські Новини". Согласно документу, 13 октября при прохождении паспортного контроля Федин был задержан по указанию СБУ сотрудниками ГПСУ для проведения обыска личных вещей.

При этом никаких документов, подтверждающих основания для проведения таких действий в отношении задержанного, сотрудники ведомства не предоставили.

Нардеп отмечает, что Федин является депутатом Херсонского областного совета и возглавляет фракцию "Оппозиционного блока" - вторую по численности фракцию в местном представительском органе.

"Поэтому организация и осуществление Службой безопасности Украины в отношении него каких-либо мероприятий без законных на то оснований может рассматриваться как политическое преследование со стороны государственной власти", - отмечает депутат.

Сам Федин в комментарии агентству подтвердил факт обыска отметив при этом, что по устным свидетельствам представителей ГСПУ он проводился в соответствии с указаниями СБУ.

"Я возвращался из деловой поездки из Хорватии, где находился по приглашению министра экономики этой страны. По прилету в аэропорт я был задержан сотрудниками Госпогранслужбы, которые произвели обыск моих личных вещей. Это вредит не только моей репутации, но и деловой репутации предприятия, обеспечивающего работой свыше тысячи человек", - сказал он.

При этом Федин не исключил, что данные действия, как и ранее возбужденные уголовные дела, могут быть ответной реакцией на его системную критику действий власти как на местном, так и государственном уровне.

"Смарт Мэритайм Груп" (SMG), объединяет две судостроительные верфи - Николаевскую и Херсонскую. Компания является судостроительным направлением инвестиционно-промышленной группы Смарт-Холдинг, бенефициаром которой является оппозиционной политик Вадим Новинский. В 2017 году SMG нарастила объемы судоремонта вдвое, по сравнению с 2016 годом, - до 78 судов против 46. Консолидированная выручка подразделений компании от реализации товарной продукции по итогам 2018 года прогнозируется на уровне 640 млн грн.