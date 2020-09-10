Нардеп от ЕС об избиении Балуха: это элемент реванша, МВД должно срочно найти виновных

Министерство внутренних дел должно оперативно, честно и незаангажировано расследовать нападение на известного политзаключенного Кремля, крымского патриота, члена политической команды "Европейской Солидарности" Владимира Балуха.

Об этом активисты, собратья Балуха и народные депутаты заявили под стенами Министерства внутренних дел во время акции "Кто поднял руку на Балуха?".

"То, что произошло с Владимиром Балухом – это не просто какой-то рядовой случай. Это очень серьезное событие, это – элемент реванша. Если в нашей с вами стране активистов, волонтеров, ветеранов будут бить и эти люди не будут найдены, не будут наказаны, это тоже элемент реванша. Мы с вами здесь для того, чтобы привлечь еще большее внимание к тому, что нашу с вами великую страну пытаются снова вернуть в стойло страны-агрессора. Но мы этого не допустим", – сказал сопредседатель фракции ЕС Артур Герасимов.

Он отметил, что год назад многие люди не воспринимали серьезно разговоры "о том, что пророссийский реванш надвигается на Украину".

"И что мы видим сейчас? Пророссийский реванш, возвращение и разворот в сторону России – это не только отвод так называемый, а в реальности отступление наших войск с земли, за которую отдали жизнь много наших воинов. Это также и то, что происходит на улицах. Это давление на активистов, это избиение активистов, это поджоги машин", – подчеркнул нардеп.

В свою очередь политзаключенный Кремля, нардеп из фракции ЕС Ахтем Чийгоз, обращаясь к руководству полиции и МВД, отметил, что "Балух в тюрьме боролся за Украину и за вас, боролся за достоинство нашего народа, когда его пытались поставить на колени. И он на колени не встал".

Чийгоз предостерег власть о том, что следствие об избиении Балуха "мы будем контролировать, чтобы ответить не только как это случилось, но и почему в последний год в Украине это явление стало нормальным. Когда ты борешься и отстаиваешь символы этой борьбы, пытаются мерзавцы отследить и убить. Это недопустимо. Мы этого не позволим".

Народные депутаты Украины пошли к руководству МВД, чтобы обсудить состояние расследования нападений на патриотов и защитников Украины.

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