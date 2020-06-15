Нардеп обвинил Комарницкого и Тищенко в завладении имуществом на миллионы гривен

Соратник экс-мера Киева Леонида Черновецкого Денис Комарницкий и его партнер, народный депутат Николай Тищенко, незаконно завладели арестованным имуществом коррупционеров на миллионы гривен. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Гео Лерос. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ с заявлением о преступлении.

"Я подал заявление о преступлении в НАБУ по "смотрящему" Комарницкому о том, как совершали действия, направленные на умышленное выведение имущества коррупционеров из-под ареста во избежание его специальной конфискации. Именно для таких преступлений в Нацагентстве по управлению активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА) ставят "правильного" человека, которого будет курировать Комарницкий – партнер Тищенко", - заявил парламентарий.

В частности, по информации Лероса, речь идет о арестованном имуществе руководителей ГФС времен Александра Клименко, которых обвиняли в создании системы разворовывания бюджета через "налоговые площадки". По оценкам правоохранителей, эти схемы привели к нанесению государству ущерба на 104 млрд грн. В ходе расследования в поле зрения правоохранительных органов попали несколько аффилированных с налоговиками компаний.

"Одной из таких компаний была ООО "Компания по управлению активами "Эксельсиор", имущество которой было арестовано с целью обеспечения специальной конфискации. Среди этого имущества - 5 земельных участков в элитном пригороде Киева, поселке Козин, нежилой дом площадью 760 кв. м и объект незавершенного строительства по этому же адресу, которые были переданы в управление АРМА", - рассказал Лерос.

По словам нардепа, у него в распоряжении оказались документы, свидетельствующие о совершении преступления Чепижко Оксаной Викторовной, которая действовала в интересах ООО "КУА "Эксельсиор", и Комарницким Денисом Сергеевичем.

"23 мая 2019 года между Чепижко Оксаной Викторовной и Комарницким Денисом Сергеевичем заключен Меморандум о намерениях, в соответствии с которым последний обязуется приобрести арестованное имущество ООО" КУА "Эксельсиор", а именно 5 земельных участков и объект незавершенного строительства. При этом, как свидетельствует п. 1.2 вышеуказанного Меморандума, как Чепижко, так и Комарницкий понимали, что имущество находится под арестом, признано вещественным доказательством и передано в управление АРМА. Отдельно следует отметить, что согласно п. 3 Меморандума, Чепижко взяла на себя обязательства в 31.08.2019 году снять все ограничения по имуществу и обязательство отменить все судебные решения о наложении ареста на имущество", - сообщил нардеп.

Лерос сообщил, что в тот же день, 23 мая 2019 года, между Комарницким и Чепижко был заключен предварительный договор, согласно которому Комарницкий передал, а Чепижко получила задаток в размере 500 тыс. долларов США.

"Пунктом 1.2 предварительного договора четко указана дата заключения основного договора - 2 сентября 2019 года, а значит именно в этот день право собственности на арестованное имущество, несмотря на запрет суда, должно было перейти к Комарницкому. По странному стечению обстоятельств, 2 сентября 2019 года следственным судьей Печерского районного суда Киева по делу 757/42995/19-к по ходатайству представителя "КУА "Эксельсиор" отменен арест, наложенный на имущество общества, а следовательно предоставлена возможность Комарницкому беспрепятственно приобрести право собственности на объекты недвижимости в пгт Козин", - отметил политик.

Он подчеркнул, что, несмотря на попытки прокуроров Генеральной прокуратуры Украины повторно наложить арест на имущество "КУА "Эксельсиор" (дело 757/58473/19-К), любые решения об аресте объектов недвижимости именно в пгт Козин сразу же отменялись другими судьями (дело 757/61109/19-к). Это, по мнению Лероса, однозначно свидетельствует о влиянии Комарницкого и Чепижко на принятие решения судьями.

"Теперь это имущество у государства украли. Комарницкий и Чепижко, действуя исключительно в интересах преступной организации во главе с экс-министром доходов и сборов Украины, совершили действия, направленные на умышленное выведение имущества из-под ареста во избежание его возможной специальной конфискации по решению суда", - резюмировал Гео Лерос.