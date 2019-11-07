Нардеп Дубневич арестован: все подробности

Суд постановил арестовать народного депутата группы "За будущее" Ярослава Дубневича.

В четверг, 7 ноября, Высший антикоррупционный суд отклонил апелляционную жалобу адвоката Дубневича и оставил его под стражей до 31 декабря. Депутат был арестован прямо в здании суда.

В САП отметили, что нардепа подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

При этом Апелляционная палата снизила сумму залога со 100 до 90 миллионов гривен. Однако Дубневич заявил, что успел собрал только 50 миллионов.

Ярослав Дубневич

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада поддержала представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Дубневича 31 октября. Ему приписывают давление на руководство "Укрзалізниці", что привело к убыткам в сумме более 93 млн грн.

При этом 29 октября к его брату, бывшему нардепу Богдану Дубневичу также пришла с обыском САП.

Ранее "Укрзалізниця" передала правоохранителям материалы о миллионных убытках при закупке анкеров (элемент рельсового крепления) через фирмы братьев Дубневичей.

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