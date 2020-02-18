Наращивает вооружение у границ Украины: разведка раскрыла новые данные об угрозе вторжения России

Вооруженные формирования Российской Федерации за последнее время втрое увеличили свой военный потенциал у украинских границ.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий в комментарии для программы "PRO Військо" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

При этом он отметил, что, по расчетам украинской разведки, до 2022-2023 года ударные группировки РФ будут способны проводить полноценные стратегические наступательные действия против Украины даже без проведения мобилизации.

Вадим Скибицкий Россия втрое увеличила свой военный потенциал у границ Украины

"Сегодня РФ, как страна-агрессор, основные усилия направляет на модернизацию и обновление именно наступательного вооружения", – подчеркнул Скибицкий

Он также добавил, что Россия переоснащает ядерные компоненты – ее ракетные системы "Тополь" будут заменять системами "Ярс". Кроме этого, продолжается разработка новой ракетной системы "Cармат".

По словам Скибицкого, дальность поражения таких ракет достигает 12 тысяч километров, что представляет угрозу не только для Украины, но и для всех стран Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Пресс-секретар президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знакомы с деталями атаки террористов на позиции ВСУ вблизи Золотого на Донбассе, которая произошла утром 18 февраля.

Начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак во время брифинга по итогам заседания СНБО подчеркнул, что по итогам боя под Золотым на Донбассе потери российских оккупантов составляли четыре человека убитыми и шесть ранеными.

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