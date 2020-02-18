Наращивает вооружение у границ Украины: разведка раскрыла новые данные об угрозе вторжения России

Вооруженные формирования Российской Федерации за последнее время втрое увеличили свой военный потенциал у украинских границ.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий в комментарии для программы "PRO Військо" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
При этом он отметил, что, по расчетам украинской разведки, до 2022-2023 года ударные группировки РФ будут способны проводить полноценные стратегические наступательные действия против Украины даже без проведения мобилизации.
Вадим Скибицкий Россия втрое увеличила свой военный потенциал у границ Украины
"Сегодня РФ, как страна-агрессор, основные усилия направляет на модернизацию и обновление именно наступательного вооружения", – подчеркнул Скибицкий
Он также добавил, что Россия переоснащает ядерные компоненты – ее ракетные системы "Тополь" будут заменять системами "Ярс". Кроме этого, продолжается разработка новой ракетной системы "Cармат".
По словам Скибицкого, дальность поражения таких ракет достигает 12 тысяч километров, что представляет угрозу не только для Украины, но и для всех стран Европы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации пошли в атаку на Донбассе. В результате боя, который продолжался у Золотого, Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери.
Местные жители начали выкладывать в сеть видео с места атаки России.
Журналист Айдер Муждабаев высказал мнение, что бой 18 февраля – это начало операции Путина по принуждению Украины к капитуляции.
В пресс-службе ООС заявили, что после 10:00 российские войска отступили, бой в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный закончился.
Военный эксперт Константин Машовец рассказал, что российские оккупанты на Донбассе работали против защитников Украины двумя ударными группами – артиллерией и минометами.
После позорного отступления террористы "ЛНР" выдали фейк о том, что бой якобы начали ВСУ, накрыв позиции оккупантов из артиллерии.
Пресс-секретар президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знакомы с деталями атаки террористов на позиции ВСУ вблизи Золотого на Донбассе, которая произошла утром 18 февраля.
Начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак во время брифинга по итогам заседания СНБО подчеркнул, что по итогам боя под Золотым на Донбассе потери российских оккупантов составляли четыре человека убитыми и шесть ранеными.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Вооружение" на OBOZREVATEL.