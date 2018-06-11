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"Направил пистолет на детей": в Мариуполе произошла стрельба

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В Мариуполе вечером, 10 июня, мужчина устроил стрельбу на детской игровой площадке.

Как сообщает 0629 со ссылкой на очевидцев происшествия, дети играли с водяными пистолетами. Это все увидел неизвестный мужчина, который достал настоящий пистолет и направил его на малышей.

В тот момент 30-летний мужчина попытался остановить стрелка и отобрать пистолет, но тот дважды выстрелил. На место происшествия вызвали скорую помощь. Защитник детей получил проникающее пулевое ранение живота и паха. И был госпитализирован в городскую больницу №4.

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Никто из малышей не пострадал. Стрелка задержали сотрудники полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня в Николаеве на рынке "Юлиана" произошла стрельба, в результате чего был тяжело ранен молодой человек.

Место
УкраинаМариуполь
Объекты
стрельбадети
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