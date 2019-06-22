Напоролись на растяжку: офицер ВСУ сообщил о "самоликвидации" оккупантов на Донбассе

В сети сообщили об очередных потерях террористов "Л/ДНР" на Донбассе. Один боевик погиб и двое получили ранения, подорвавшись на собственной растяжке.

Об этом в личном Telegram-канале написал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц". Он ссылается на сообщение террориста, подписанного в одной из соцсетей как Владен Татарский.

"В сообществах российско-оккупационных войск сообщают об 1-"200", 2-"300" среди "ополченцев". Пошли заминировать территорию и в итоге напоролись на свою растяжку", – сообщил украинский военнослужащий.

Иллюстрация. Террористы "Л/ДНР" sprotyv.info

Согласно скриншота сообщения террориста, ликвидированные были разведчиками. Они устроили наблюдательный пункт, заминировав все вокруг себя.

"Утром они куда-то пошли и взорвались... Плащ-палаток нет, носилок нет. Тягали их на себе, на автоматах. Кровь, грязь, стоны. Картинка напоминала кинохронику Первой чеченской [войны]", – написал российских наемник.

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе, где идет война за независимость Украины, были ликвидированы двое пособников оккупантов.

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