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Напоролись на растяжку: офицер ВСУ сообщил о "самоликвидации" оккупантов на Донбассе

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В сети сообщили об очередных потерях террористов "Л/ДНР" на Донбассе. Один боевик погиб и двое получили ранения, подорвавшись на собственной растяжке.

Об этом в личном Telegram-канале написал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц". Он ссылается на сообщение террориста, подписанного в одной из соцсетей как Владен Татарский.

"В сообществах российско-оккупационных войск сообщают об 1-"200", 2-"300" среди "ополченцев". Пошли заминировать территорию и в итоге напоролись на свою растяжку", – сообщил украинский военнослужащий.

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Иллюстрация. Террористы "Л/ДНР"

Иллюстрация. Террористы "Л/ДНР"

sprotyv.info

Согласно скриншота сообщения террориста, ликвидированные были разведчиками. Они устроили наблюдательный пункт, заминировав все вокруг себя.

"Утром они куда-то пошли и взорвались... Плащ-палаток нет, носилок нет. Тягали их на себе, на автоматах. Кровь, грязь, стоны. Картинка напоминала кинохронику Первой чеченской [войны]", – написал российских наемник.

Напоролись на растяжку: офицер ВСУ сообщил о "самоликвидации" оккупантов на Донбассе

Скриншот

Напоролись на растяжку: офицер ВСУ сообщил о "самоликвидации" оккупантов на Донбассе

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе, где идет война за независимость Украины, были ликвидированы двое пособников оккупантов.

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНРтеррористы "ДНР"Новости ЛНРсмерть
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
"В сети сообщили об очередных"- всё, дальше можно не читать.
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Штирлицу надо свой пистолет почистить) заипал он уже )
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