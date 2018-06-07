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"Напомним Иловайск!" Главарь "ДНР" пригрозил Украине новым котлом

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Главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко заявил, что в случае наступления Вооруженных сил Украины на Донбассе их ждет повторение Иловайского и Дебальцевского котлов (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Преступник добавил, что к такому сценарию якобы готовятся не только его приспешники, но и обычные жители временно оккупированных регионов. Громкую угрозу он озвучил во время прямого включения по скайпу в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

В частности, бурные агрессивные выпады в адрес Украины, которая возвращает свои территории, захваченные российскими оккупантами и их пособниками, Захарченко продемонстрировал после вопроса ведущего о том, смогут ли его сообщники отразить атаку украинской армии.

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"Вы знаете, ну вот с учетом того, что мы уже пятый год воюем, и то, что сейчас происходит, мы на самом деле ждали и готовились к этому уже не один месяц и даже сказать не один год. Поэтому не только готовы ее отразить — мы готовы отразить ее так, чтобы напомнить и за Иловайский котел, и за Дебальцевский", — высказался террорист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Захарченко заявил, что боевики "оставляют за собой право" открывать огонь из РСЗО "Чебурашка" в случае угрозы со стороны сил Украины во время проведения ими учений в Азовском море.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на Обозревателе.

Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Персоны
Александр ЗахарченкоВладимир Соловьев
Место
УкраинаДонецк
Объекты
Новости ДНРтеррористы "ДНР"Вооруженные силы Украины
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