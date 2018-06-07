"Напомним Иловайск!" Главарь "ДНР" пригрозил Украине новым котлом

Главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко заявил, что в случае наступления Вооруженных сил Украины на Донбассе их ждет повторение Иловайского и Дебальцевского котлов (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Преступник добавил, что к такому сценарию якобы готовятся не только его приспешники, но и обычные жители временно оккупированных регионов. Громкую угрозу он озвучил во время прямого включения по скайпу в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

В частности, бурные агрессивные выпады в адрес Украины, которая возвращает свои территории, захваченные российскими оккупантами и их пособниками, Захарченко продемонстрировал после вопроса ведущего о том, смогут ли его сообщники отразить атаку украинской армии.

"Вы знаете, ну вот с учетом того, что мы уже пятый год воюем, и то, что сейчас происходит, мы на самом деле ждали и готовились к этому уже не один месяц и даже сказать не один год. Поэтому не только готовы ее отразить — мы готовы отразить ее так, чтобы напомнить и за Иловайский котел, и за Дебальцевский", — высказался террорист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Захарченко заявил, что боевики "оставляют за собой право" открывать огонь из РСЗО "Чебурашка" в случае угрозы со стороны сил Украины во время проведения ими учений в Азовском море.