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"Напоминает 2014 год": волонтер рассказала о проблемах ВСУ на Донбассе

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В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе украинские военные вновь сталкиваются с проблемой обеспечения.

Об этом в эфире программы "Грани войны" на ObozTV рассказала украинская певица, актриса и волонтер Алла Мартынюк.

"К сожалению, немногое изменилось в обеспечении наших военных… Сейчас все плохо стало с обеспечением, мне это напоминает 2014 год. Я не понимаю, как такое может быть - пятый год войны и нет всего необходимого", - заявила Мартынюк.

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"Например, сейчас заехала бригада в Пески. Они живут в таких условиях, что и грибок, и влажность очень сильная. До сих пор нет прицелов, просят бинокли, приборы ночного видения. Уже столько было завезено, где они все? Обычная пленка для утепления и изоляции - она есть у нас в штабах, но я не понимаю, почему ее не выдают, почему это волонтеры должны возить", - рассказала она.

По словам волонтера, вопрос обеспечения является проблемным в отдельных бригадах, и многое зависит от командиров.

"Многие военные говорят - мы даем заявки, но это теряется. Как такое может быть?" – отметила Мартынюк.

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"С наступлением жары есть жалобы на форму, которую изготовляют для ВСУ - она очень теплая и в ней человек просто плавится. Поэтому просят, чтобы покупали им более легкую форму", - добавила она.

Как сообщал ObozTV, ранее военный эксперт Михаил Жирохов спрогнозировал сроки нового обострения на Донбассе.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVВойна на ДонбассеОперация Объединенных сил на ДонбассеГрани войны
Место
Украина
Объекты
Новости Донбассаволонтерство
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