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НАПК взялось на нардепов и экс-членов ЦИК: что происходит

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Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) вызвало 16 человек для дачи объяснений в ближайшие дни и составления протоколов об административных правонарушениях в случаи наличий оснований.

Об этом сообщила пресс-служба агентства в понедельник, 27 мая. В список попали четверо народных депутатов:

По признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов - член фракции БПП Андрей Павелко и Денис Омельянович из "Оппоблока".

По признакам нарушения ограничения относительно совместительства и совмещения - Игорь Котвицкий ("Народный фронт").

По признакам несвоевременной подачи сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии - Михаил Гаврилюк ("Народный фронт").

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НАПК вызвало нардепов и прокуроров: что известно

Государственный секретарь Министерства внутренних дел Алексей Тахтай попал в список по признакам невыполнение законных требований Национального агентства.

Еще двух бывших членов Центральной избирательной комиссии Андрея Магера и Юрия Данилевского вызвано по признакам несвоевременного представления деклараций перед увольнением и после увольнения за 2018 год.

Иллюстрация

Иллюстрация

"Укринформ"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее НАПК отправило в суд дела против народных депутатов Евгения Бакулина (внефракционный) и Ярослава Дубневича (БПП).

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Персоны
Андрей ПавелкоИгорь КотвицкийМихаил ГаврилюкАлексей ТахтайАндрей Магера
Место
Украина
Тег
НАПК
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