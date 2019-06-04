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НАПК впервые попросило Верховную Раду забрать мандат у нардепа

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Национальное агентство по предупреждению коррупции обратилось ко главе Верховной Рады на счет досрочного прекращении полномочий народного депутата БПП Федора Негоя.

Основанием стало решение суда о признании факта совместительства, впервые принятого в отношении народного депутата, объясняет НАПК.

В целом агентство составило 38 протоколов об административных правонарушениях за нарушение нардепами закона "О предупреждении коррупции" из-за конфликта интересов и совместительства, 7 из них касались именно "совместительства и совмещения с другими видами деятельности".

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Мониторинг НАПК за выполнением депутатами требований закона о предотвращении коррупции

Печерский районный суд Киева во время рассмотрения протокола в отношении депутата Федора Негоя констатировал факт нарушения требований п. 2 ч. 1 ст. 25 закона и совершение им административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 172-4 КУоАП.

Но производство по указанному делу закрыто по истечению сроков привлечения к административной ответственности.

В то же время требования относительно несовместимости депутатского мандата установлены также ст. 3 закона "О статусе народного депутата Украины". Согласно п. 6 ч. 1 этой статьи, народный депутат не имеет права входить в состав руководства, правления или совета предприятия, учреждения, организации, имеющей целью получение прибыли.

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Федор Негой

Федор Негой

УП

Согласно ч. 4 ст. 81 Конституции Украины, в случае невыполнения требования относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности полномочия народного депутата прекращаются досрочно на основании закона по решению суда.

В связи с этим НАПК просит главу Верховной Рады Андрея Парубия поручить профильному комитету парламента обработать материалы о совершенном Негоем нарушения требований Конституции и законов Украины относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности.

Комитет должен предоставить спикеру вывод для последующего обращения в суд о досрочном прекращении полномочий народного депутата.

Отметим, что НАПК не уточняет, какую еще должность занимает депутат Негой.

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Согласно декларации за 2018 год, он является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) в ООО "БВФ "Нежданна", получает зарплату в Верховной Раде и пенсию в Херсонской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2016 году Негой вошел в топ-12 самых богатых на автомобили нардепов. В собственности депутата и членов его семьи задекларировано 36 транспортных средств. Преимущественно это грузовые автомобили (12) и другие средства (17), в частности и комбайны, тракторы, бульдозеры. Из легковушек у депутата — два BMW X5 (2011 и 2014 лет) и Skoda Octavia A5 (2008 года); у членов семьи — Audi Q5 ( 2011 года), Hyundai Accent (2009 года), ВАЗ 21016 и ГАЗ 33021.

В 2019 году Негой вошел с список из 59 народных депутатов, на основании жалобы которых Конституционный суд Украины 26 февраля отменил уголовную ответственность за незаконное обогащение.

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Место
Украина
Теги
НАПКВерховная Рада Украины
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