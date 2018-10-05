НАПК внесло предписание Сытнику из-за конфликта интересов у детективов

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) требует от директора Национального антикоррупционного бюро провести служебное расследование конфликта интересов у детективов НАБУ.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в НАПК.

НАПК установило, что в сентябре 2016 года руководитель главного подразделения детективов НАБУ Андрей Калужинский обратился в Окружной административный суд Киева с запросами о предоставлении информации.

Письмами, подписанными председателем суда Павлом Вовком и его заместителем Евгением Абловым, НАБУ было отказано в предоставлении информации.

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В связи с этим НАБУ составило административный протокол о невыполнении законных требований бюро (ст.185-13 Кодекса об административных нарушениях).

Протокол составил детектив Евгений Панайотов, который находился в подчинении Калужинского.

В то же время в декабре 2016 года НАБУ начало расследовать возможное декларирование недостоверной информации Вовком и возможное незаконное обогащение Аблова.

Основанием для открытия производства против Аблова стала докладная записка, которую готовил как раз Панайотов.

Кроме того, в обоих производствах Панайотов и Калужинский были определены следователем и руководителем органа досудебного расследования соответственно.

Вопреки требованиям законодательства Панайотов и Калужинский не сообщали своему непосредственному руководителю о наличии у них потенциального конфликта интересов.

НАПК требует от Сытника провести служебное расследование и рассмотреть вопрос о привлечении виновных к ответственности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило в отношении председателя Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника протокол о коррупции из-за конфликта интересов и непредоставления информации по требованию НАПК.