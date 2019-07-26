Напечатали 1 млн евро: в Киеве задержали банду фальшивомонетчиков

В Киеве в пятницу, 26 июля, задержали группу лиц, которые подозреваются в изготовлении, хранении и сбыте поддельной иностранной валюты в столице.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева. Подозрение объявили трем нарушителям.

"Во время досудебного расследования проведен контроль за совершением преступления в виде оперативной закупки. В ходе проведения второго этапа спецоперации злоумышленники были задержаны и проведен обыск в помещении, где сбывали поддельную иностранную валюту. В ходе следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли почти 2 тыс. купюр с признаками подделки номиналом по 500 евро на общую сумму 998 тыс. евро", – сказано в сообщении.

Фальшивые деньги Podrobnosti.ua

Отмечается, что задержанным лицам объявлено подозрение по части 2 статье 199 Уголовного кодекса (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи).

В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине резко ухудшилась ситуация с фальшивыми деньгами. Сейчас подделки составляют пятую часть теневых финансовых средств страны.

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