Напечатали 1 млн евро: в Киеве задержали банду фальшивомонетчиков

В Киеве в пятницу, 26 июля, задержали группу лиц, которые подозреваются в изготовлении, хранении и сбыте поддельной иностранной валюты в столице.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева. Подозрение объявили трем нарушителям.
"Во время досудебного расследования проведен контроль за совершением преступления в виде оперативной закупки. В ходе проведения второго этапа спецоперации злоумышленники были задержаны и проведен обыск в помещении, где сбывали поддельную иностранную валюту. В ходе следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли почти 2 тыс. купюр с признаками подделки номиналом по 500 евро на общую сумму 998 тыс. евро", – сказано в сообщении.
Фальшивые деньги
Podrobnosti.ua
Отмечается, что задержанным лицам объявлено подозрение по части 2 статье 199 Уголовного кодекса (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи).
В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине резко ухудшилась ситуация с фальшивыми деньгами. Сейчас подделки составляют пятую часть теневых финансовых средств страны.
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