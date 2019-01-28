Напали в подъезде: в Кропивницком жестоко избили активиста ОПОРы

В Кропивницком вечером 26 января совершили нападение на общественного омбудсмена по защите избирательных прав Общественной сети ОПОРА в Кировоградской области Евгения Гурницкого.

Он связывает нападение с профессиональной деятельностью, сообщает пресс-служба организации. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Вчера (26 января – Ред.) в подъезде дома, где я живу, в отношении меня совершено нападение. Неизвестные лица назвали меня по имени, я откликнулся и потом мне нанесли повреждения в области правого глаза. Неизвестные лица скрылись с места происшествия и не взяли ничего из моих личных вещей", – рассказал пострадавший активист.

Евгений Гурницкий Скриншот с видео

По его словам, он обратился в больницу и написал заявление в полицию.

"Гурницкий является заявителем в полицию по одному делу по размещению агитационных материалов без выходных данных на билбордах с изображением одного из кандидатов в президенты Украины и свидетелем еще в ряде подобных заявлений в полицию по билбордах с изображением других пяти кандидатов", – сказано в сообщении.

Координатор наблюдения за выборами сети ОПОРА в Кировоградской области Зоя Лебедь отметила, что организация расценивает это нападение "как давление на наблюдение за избирательной кампанией".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в селе Лавров на Старосамборщине (Львовская область) трое молодых мужчин избили отца активиста Революции Достоинства Владимира Мазура Михаила.

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