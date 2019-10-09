Главная Новости
9 октября • обновлено в 07:11
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Напал и тащил: в Запорожье поймали военного-насильника

962 Читать материал на украинском

В Запорожье удалось задержать военнослужащего, который на протяжении нескольких часов пытался изнасиловать двух женщин.

Так, сначала в полицию поступило сообщение о том, что неподалеку Детской железной дороги на женщину напал неизвестный мужчина, сообщает пресс-служба ГУ НП в Запорожской области.

"Злоумышленник напал на женщину, схватил ее и, угрожая физической расправой, начал тянуть в кусты. Но затем его испугал прохожий и он убежал в сторону Южного микрорайона. Потерпевшая дала правоохранителям приметы нападавшего.

Новости
В Харькове задержали вероятного насильника 12-летней девочки

Военный-насильник "кошмарил" Запорожье

Военный-насильник "кошмарил" Запорожье

Иллюстрация

Спустя несколько часов в этот же день в полицию поступило аналогичное обращение от женщины 1967 года рождения.

"Мужчина возле лесополосы возле одного из домов напал на потерпевшую и, угрожая физической расправой, пытался изнасиловать. В это время мимо места преступления проходил гражданин, испугал нападающего и последний убежал", – рассказали правоохранители

Впоследствии нападающего задержали правоохранители. По данным фактам возбуждено уголовное производство по признакам ч.3 ст.15, ч.1 ст.152 и ч. 2 ст.15, ч.2 ст.152 УК Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Харькове задержали насильника, жертвами которого стали пять женщин в возрасте от 16 до 22 лет.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
Украина Запорожье
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
А что он творил когда был в зоне военных действий? Вот такие они бесстрашные воины атошники, только женщин и могут насиловать.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel