Напал и тащил: в Запорожье поймали военного-насильника

В Запорожье удалось задержать военнослужащего, который на протяжении нескольких часов пытался изнасиловать двух женщин.

Так, сначала в полицию поступило сообщение о том, что неподалеку Детской железной дороги на женщину напал неизвестный мужчина, сообщает пресс-служба ГУ НП в Запорожской области.

"Злоумышленник напал на женщину, схватил ее и, угрожая физической расправой, начал тянуть в кусты. Но затем его испугал прохожий и он убежал в сторону Южного микрорайона. Потерпевшая дала правоохранителям приметы нападавшего.

Военный-насильник "кошмарил" Запорожье Иллюстрация

Спустя несколько часов в этот же день в полицию поступило аналогичное обращение от женщины 1967 года рождения.

"Мужчина возле лесополосы возле одного из домов напал на потерпевшую и, угрожая физической расправой, пытался изнасиловать. В это время мимо места преступления проходил гражданин, испугал нападающего и последний убежал", – рассказали правоохранители

Впоследствии нападающего задержали правоохранители. По данным фактам возбуждено уголовное производство по признакам ч.3 ст.15, ч.1 ст.152 и ч. 2 ст.15, ч.2 ст.152 УК Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Харькове задержали насильника, жертвами которого стали пять женщин в возрасте от 16 до 22 лет.

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