Попытка изнасилования в поезде Мариуполь-Киев: Луговая рассказала о состоянии сына
Нападение произошло в купейном вагоне в ночь на 1 августа
Неизвестный начал бить и приставать к женщине на глазах у ее маленького сына
Злоумышленника задержали, его взяли под стражу на два месяца без права внесения залога
Анастасия Луговая до и после нападения.
Сыну телеведущей Анастасии Луговой, на которую в поезде "Укрзалізниці" Мариуполь – Киев напал нелегальный пассажир, потребовалась психологическая помощь.
Сама ведущая получила сотрясение мозга, перелом челюсти, многочисленные гематомы на голове. Преступник, пытавшийся изнасиловать женщину, также вырвал из ее ушей серьги, сообщается в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
"Шины здесь и здесь, здесь трещина. В каждый зуб вставили шины, чтобы держали. Гематомы везде. По всей голове. Он с меня вырвал серьги, их украл, украл мой паспорт", – рассказала пострадавшая.
28-летняя Анастасия ехала к родственникам. Из Запорожья в Киев с 6-летним сыном Захаром она выехала ночью. В три часа ночи, когда они спали, в купе пробрался мужчина в трусах и заблокировал двери, начал бить и раздевать женщину. Она начала кричать. Впоследствии ей с ребенком удалось вырваться от нападающего.
Преступника три часа охраняло руководство поезда, пока состав не приехал в Киев. Все это время пострадавшую на перроне ждал муж.
Сын Луговой тяжело перенес нападение. Ему предстоят занятия с психологом, которые начнутся с понедельника.
"Он столько раз пересказал эту историю. Каждый раз проживая это и каждый раз он доходил до слез. Он говорит: "Мамочка, прости, что я тебя не спас", – рассказал муж пострадавшей Владимир.
Луговая пояснила, что решилась рассказать об инциденте публично, чтобы призывать людей не быть равнодушными и не бояться действовать, если кто-то рядом зовет на помощь.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В ночь на 1 августа в поезде Мариуполь-Киев мужчина напал в купе на женщину, которая ехала со своим 7-летним сыном. Он избил ее и попытался изнасиловать.
Муж пострадавшей рассказал, что нападавший хотел заплатить, чтобы она не вызывала полицию. Проводники также предлагали взятку женщине, поскольку ее обидчик ехал в поезде без билета, за что их могут уволить с работы.
"Укрзалізниця" подтвердила, что нападавшего задержали и передали правоохранителям, а также принесли извинения пострадавшей пассажирке.
В МВД показали фото подозреваемого и назвали его фамилию. Это уроженец Запорожья Виталий Рудзько, 1975 года рождения, который трижды был судим.
Ему грозит до семи лет лишения свободы.