Попытка изнасилования в поезде Мариуполь-Киев: Луговая рассказала о состоянии сына

Анастасия Луговая до и после нападения.

Сыну телеведущей Анастасии Луговой, на которую в поезде "Укрзалізниці" Мариуполь – Киев напал нелегальный пассажир, потребовалась психологическая помощь.

Сама ведущая получила сотрясение мозга, перелом челюсти, многочисленные гематомы на голове. Преступник, пытавшийся изнасиловать женщину, также вырвал из ее ушей серьги, сообщается в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Шины здесь и здесь, здесь трещина. В каждый зуб вставили шины, чтобы держали. Гематомы везде. По всей голове. Он с меня вырвал серьги, их украл, украл мой паспорт", – рассказала пострадавшая.

28-летняя Анастасия ехала к родственникам. Из Запорожья в Киев с 6-летним сыном Захаром она выехала ночью. В три часа ночи, когда они спали, в купе пробрался мужчина в трусах и заблокировал двери, начал бить и раздевать женщину. Она начала кричать. Впоследствии ей с ребенком удалось вырваться от нападающего.

Преступника три часа охраняло руководство поезда, пока состав не приехал в Киев. Все это время пострадавшую на перроне ждал муж.

Сын Луговой тяжело перенес нападение. Ему предстоят занятия с психологом, которые начнутся с понедельника.

"Он столько раз пересказал эту историю. Каждый раз проживая это и каждый раз он доходил до слез. Он говорит: "Мамочка, прости, что я тебя не спас", – рассказал муж пострадавшей Владимир.

Луговая пояснила, что решилась рассказать об инциденте публично, чтобы призывать людей не быть равнодушными и не бояться действовать, если кто-то рядом зовет на помощь.

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