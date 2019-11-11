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11 ноября • обновлено в 12:25
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"От удара потерял сознание": жестоко избитый в Харькове священник дал первое интервью

2.1т Читать материал на украинском

7 ноября в Харькове было совершено нападение на игумена УПЦ Киевского патриархата, секретаря Харьковской епархии Даниила Лисовина.

На священника напал неизвестный и жестоко избил его. Несколько часов игумен находился без сознания. В настоящее время он проходит стационарное лечение.

В блиц-интервью OBOZREVATEL священнослужитель поделился своими версиями о мотивах преступника, а также рассказал, что намерен делать, чтобы защитить свое здоровье и жизнь.

Вы знаете, кто и зачем на вас напал?

– Я не видел их в лицо. Всё произошло мгновенно. От удара я потерял сознание. Но я подозреваю, что это что-то по линии церкви. Я успел услышать фразу: "Ты долго еще будешь?!"

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Чем таким вы занимались, за что вам могут мстить?

– Не знаю. Я секретарь Харьковской епархии УПЦ КП. В своем доме я организовал приход – Успенский.

Даниил Лисовин во время богослужения

Даниил Лисовин во время богослужения

facebook.com/Zelenskyi

То есть у вас нет храма? Вы проводите богослужения дома?

– Да, это домовая церковь.

Насколько тяжелые повреждения вы получили?

– Я сейчас нахожусь в больнице. Сразу после нападения у меня были позывы к рвоте. Все обследования уже сделаны, я прошел томограф. Он показал, что серьезных повреждений нет. Черепно-мозговая травма.

Слава Богу, отделался легким испугом. Теперь мне предстоит амбулаторное лечение.

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Вы подали заявление в полицию?

– Да, подал. Сегодня у меня была полиция. Но мне сразу сказали: "А кого искать, если вы их не знаете?"

Даниил Лисовин после нападения

Даниил Лисовин после нападения

facebook.com/Zelenskyi

Полиция фактически предупреждает вас о том, что, скорее всего, они не найдут нападавших?

– Ну, как вам сказать… Не я первый пострадавший, когда виновных не находят. И я не удивлюсь, если никого не найдут.

Но если человека, который на вас напал, не задержат, он же может совершить новое нападение? Сугубо теоретически.

– Теоретически – да.

Вы лично будете предпринимать какие-то меры, если полиция не сможет вам помочь?

– Я не знаю. Владыка Илья (епископ Харьковской епархии УПЦ КП Илья Зеленский, - Ред.) приедет, будем думать, как поступать дальше.

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И еще один вопрос относительно Киевского патриархата. Эта структура самораспустилась на Поместном соборе 15 декабря 2018 года и вошла в состав Православной церкви Украины. Почему вы остаетесь в организации, которая продолжает называть себя УПЦ КП?

- Я был в УПЦ КП.

- Но ее уже нет.

- Простите, я не буду высказывать своих соображений на этот счет.

- Спасибо, отче. Желаем вам выздоровления.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Место
Украина Харьков
Теги
УПЦ КП Православная церковь Украины
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Пцушники его и избили!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"Сегодня у меня была полиция. Но мне сразу сказали: "А кого искать, если вы их не знаете?"... Не знаете? Ну так и мы не знаем! До свидания! Хороша полиция
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