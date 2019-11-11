"От удара потерял сознание": жестоко избитый в Харькове священник дал первое интервью

7 ноября в Харькове было совершено нападение на игумена УПЦ Киевского патриархата, секретаря Харьковской епархии Даниила Лисовина.

На священника напал неизвестный и жестоко избил его. Несколько часов игумен находился без сознания. В настоящее время он проходит стационарное лечение.

В блиц-интервью OBOZREVATEL священнослужитель поделился своими версиями о мотивах преступника, а также рассказал, что намерен делать, чтобы защитить свое здоровье и жизнь.

– Вы знаете, кто и зачем на вас напал?

– Я не видел их в лицо. Всё произошло мгновенно. От удара я потерял сознание. Но я подозреваю, что это что-то по линии церкви. Я успел услышать фразу: "Ты долго еще будешь?!"

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– Чем таким вы занимались, за что вам могут мстить?

– Не знаю. Я секретарь Харьковской епархии УПЦ КП. В своем доме я организовал приход – Успенский.

Даниил Лисовин во время богослужения facebook.com/Zelenskyi

– То есть у вас нет храма? Вы проводите богослужения дома?

– Да, это домовая церковь.

– Насколько тяжелые повреждения вы получили?

– Я сейчас нахожусь в больнице. Сразу после нападения у меня были позывы к рвоте. Все обследования уже сделаны, я прошел томограф. Он показал, что серьезных повреждений нет. Черепно-мозговая травма.

Слава Богу, отделался легким испугом. Теперь мне предстоит амбулаторное лечение.

– Вы подали заявление в полицию?

– Да, подал. Сегодня у меня была полиция. Но мне сразу сказали: "А кого искать, если вы их не знаете?"

Даниил Лисовин после нападения facebook.com/Zelenskyi

– Полиция фактически предупреждает вас о том, что, скорее всего, они не найдут нападавших?

– Ну, как вам сказать… Не я первый пострадавший, когда виновных не находят. И я не удивлюсь, если никого не найдут.

– Но если человека, который на вас напал, не задержат, он же может совершить новое нападение? Сугубо теоретически.

– Теоретически – да.

– Вы лично будете предпринимать какие-то меры, если полиция не сможет вам помочь?

– Я не знаю. Владыка Илья (епископ Харьковской епархии УПЦ КП Илья Зеленский, - Ред.) приедет, будем думать, как поступать дальше.

– И еще один вопрос относительно Киевского патриархата. Эта структура самораспустилась на Поместном соборе 15 декабря 2018 года и вошла в состав Православной церкви Украины. Почему вы остаетесь в организации, которая продолжает называть себя УПЦ КП?

- Я был в УПЦ КП.

- Но ее уже нет.

- Простите, я не буду высказывать своих соображений на этот счет.

- Спасибо, отче. Желаем вам выздоровления.

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