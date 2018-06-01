"Был еще и третий": полиция раскрыла новые детали нападения на Стерненко

На месте нападения на экс-лидера одесской ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко, мог находится еще один человек.

Об этом в интервью LB.ua рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин.

"Когда второй нападавший убегал, его телефон "погас". Либо разбился. Тем не менее по видеокамерам, по хронометражу, по допросам мы полностью восстановили маршрут его следования. Более того, несколько свидетельств указывают на то, что там (на месте нападения – ред.) был еще один человек. Сейчас мы это перепроверяем", – заявил он.

Головин также заверил, что следствие полностью восстановило хронологию происходившего.

"Я лично прошел весь "маршрут" вместе с кинологами. Нашли трех свидетелей. Установили место, где второго нападавшего – он был ранен – подобрала "скорая". "Взяли" его уже в больнице. Единственное что, мы еще не нашли, так это его телефон", – пояснил представитель Нацполиции.

Напомним, в результате нападения на Стерненко активист убил одного из двух нападавших, заявив, что применил самооборону.

26 мая Стерненко неожиданно выгнали из Одесской городской больницы №1, несмотря на плохое самочувствие. В этот же день полиция приняла неожиданное решение по второму нападавшему на активиста.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Головин заявил, что второго ножа, о котором говорит Стерненко, у нападавших, скорее всего, вовсе не было.