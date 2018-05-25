Нападение на Стерненко: названо имя убитого

Погибшим нападавшим на бывшего лидера "Правого сектора" Сергея Стерненко оказался житель Черноморска 25-летний Иван Кузнецов.

Об этом пишет "Страна".

Удалось убежать с места трагедии Александру Исайклу, 1988 года рождения.

Напомним, ранее сообщалось, что погибший мог быть экс-бойцом АТО из 25-й аэромобильной бригады.

На данный момент уже известно, что второго нападавшего задержали.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Стерненко поздно вечером 24 мая напали двое мужчин. Активист стал обороняться и нанес одному из нападавших удар ножом в живот, после чего тот умер на месте ЧП.