Нападение на Найема: появились новые подробности о расследовании

Трое подозреваемых в нападении на нардепа Мустафу Найема продолжают находиться под домашним арестом.

Суд отклонил все апелляции по пересмотру избрания им меры пресечения, написал на своей странице в Facebook Мустафа Найем.

"Четвертый подозреваемый, вопреки смелым обещаниям адвокатов, что клиент вот-вот вернется, до сих пор в бегах и процедурой добровольной экстрадиции воспользоваться не спешит. В прокуратуре и в полиции утверждают, что основные договоренности с правоохранительными органами Азербайджана уже достигнуты, но нерешенным все еще остается политический вопрос", ― написал нардеп.

Также он отметил, что суд отклонил апелляцию по снятию ареста с автомобиля, на котором передвигались фигуранты дела.

Найем рассказал, что подозреваемые отказываются признавать вину и не дают никаких показаний. Также он сообщил, что будет требовать для них максимальной меры наказания и не собирается вступать с ними в договоренности.

Отмечается, что прокуратура должна предъявить подозреваемым обвинительный акт до 25 июня или обратиться в суд за решением о продлении сроков досудебного расследования и домашнего ареста. Срок досудебного расследования закончится 30 июня.

Как писал OBOZREVATEL, подозреваемые в деле Мустафы Найема ранее были фигурантами в еще нескольких правонарушениях.