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Нападение на Гандзюк: полиция поймала возможных организаторов

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Правоохранители задержали 17 августа двух человек, подозреваемых в причастности к покушению на сотрудницу Херсонского городского совета, активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом на своей странице в Facebook написал спикер МВД Артем Шевченко, отметив, что один из них ранее был объявлен в розыск.

Мужчин задержала Национальная полиция совместно со Службой безопасности. По словам Шевченко, задержанных подозревают в организации и соучастии.

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"В частности, среди задержанных – гражданин Г., который ранее был объявлен в розыск Нацполицией, как зафиксированное на видео с камер наблюдения лицо, которое покупало орудие преступления (серную кислоту). Последний задержан в порядке ст. 208 УПК, с ним проводятся следственные действия. В отношении другого участника следователи так же устанавливают его роль в совершении уголовного преступления", – резюмировал спикер МВД.

Напомним, на Гандзюк напали у подъезда ее дома 31 июля, облив серной кислотой. 3 августа полиция сообщила о задержании одного подозреваемого, которым оказался Николай Новиков, 1978 года рождения. 6 августа суд принял решение взять его под стражу до 1 октября.

7 августа глава Нацполиции Сергей Князев рассказал, что в деле о покушении на Гандзюк появился еще один подозреваемый. Также в полиции обнародовали новые данные о кислоте, которой облили активистку.

На следующий день генпрокурор Юрий Луценко рассказал, кого СБУ подозревает в покушении на активистку.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 августа Гандзюк заявила, что не узнает подозреваемого.

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Тема
Криминал
Персона
Артем Шевченко
Место
Украина
Объекты
Национальная полиция УкраиныСлужба безопасности Украинырасследование
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