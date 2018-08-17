Нападение на Гандзюк: полиция поймала возможных организаторов

Правоохранители задержали 17 августа двух человек, подозреваемых в причастности к покушению на сотрудницу Херсонского городского совета, активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом на своей странице в Facebook написал спикер МВД Артем Шевченко, отметив, что один из них ранее был объявлен в розыск.

Мужчин задержала Национальная полиция совместно со Службой безопасности. По словам Шевченко, задержанных подозревают в организации и соучастии.

"В частности, среди задержанных – гражданин Г., который ранее был объявлен в розыск Нацполицией, как зафиксированное на видео с камер наблюдения лицо, которое покупало орудие преступления (серную кислоту). Последний задержан в порядке ст. 208 УПК, с ним проводятся следственные действия. В отношении другого участника следователи так же устанавливают его роль в совершении уголовного преступления", – резюмировал спикер МВД.

Напомним, на Гандзюк напали у подъезда ее дома 31 июля, облив серной кислотой. 3 августа полиция сообщила о задержании одного подозреваемого, которым оказался Николай Новиков, 1978 года рождения. 6 августа суд принял решение взять его под стражу до 1 октября.

7 августа глава Нацполиции Сергей Князев рассказал, что в деле о покушении на Гандзюк появился еще один подозреваемый. Также в полиции обнародовали новые данные о кислоте, которой облили активистку.

На следующий день генпрокурор Юрий Луценко рассказал, кого СБУ подозревает в покушении на активистку.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 августа Гандзюк заявила, что не узнает подозреваемого.