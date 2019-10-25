Жесткое нападение на активистку в Запорожье: вскрылись новые детали

Глава общественной организации "Запорожский ромский центр "Лачо Дром" Анжелика Белова, на которую 24 октября было совершено нападение, перенесла хирургическую операцию.

"Вчера ее прооперировали", – сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе Национальной полиции Запорожья.

"По нашей информации, ей был нанесен удар в нижнюю часть спины, справа, но подробности надо уточнять у медиков", – добавили в полиции.

Анжелика Белова

В настоящее время мотивы совершения преступления устанавливаются. "Пока версий нет", – уточнили в пресс-службе. Там добавили, что показания подозреваемого не подлежат разглашению.

По словам спикера, в настоящее время у правоохранителей имеется только один подозреваемый – мужчина, который был задержан сразу вскоре после совершения преступления. "Всё указывает на него. Он задержан по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, сегодня будет избираться мера пресечения", – сообщили в полиции.

Как писал OBOZREVATEL:

Около 12 часов 24 октября в Запорожье неизвестный напал с ножом на руководительницу общественной организации "Запорожский ромский центр "Лачо Дром" Анжелику Белову, в результате чего она попала в реанимацию.

Вечером того же дня полиция объявила в розыск подозреваемого мужчину, обнародовав скрин с камеры видеонаблюдения.

Спустя несколько часов в полиции сообщили о задержании подозреваемого.

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