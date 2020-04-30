Нападали 7 тысяч раз! Названы самые горячие точки на Донбассе

С начала 2020 года Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине зафиксировала более 7000 случаев нарушения режима прекращения огня на Донбассе со стороны вооруженных формирований России.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко. По его словам, вдоль всей линии соприкосновения российские наемники продолжают широко применять стрелковое вооружение, минометы и противотанковые ракетные комплексы.

"Если исходить из характера действий и оперативного построения войск противника, то понятно, что целью вооруженных формирований Российской Федерации на нашей территории является попытка нанести потери ВСУ и не допустить восстановления территориальной целостности Украины, возвращение контроля над временно оккупированными территориями", – пояснил военный.

С начала года наемники Путина более 7000 раз нападали на ВСУ на Донбассе – генерал-лейтенант Кравченко

Он подчеркнул, что несмотря на достигнутые договоренности о прекращении обстрелов, захватчики продолжают вести огонь на поражение по подразделениям ОС. Так, наибольшая активизация противника наблюдается на Северодонецком, Попаснянском, Авдеевском и Мариупольском направлениях.

Кроме этого, оккупанты не допускают наблюдателей ОБСЕ к проверке собственных военных объектов, ссылаясь на пандемию коронавируса.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что оккупационные войска также не увели значительную часть тяжелого вооружения на безопасные расстояния и этими действиями грубо нарушают Минские договоренности.

"Периодически противник осуществляет артиллерийские обстрелы с скрытых огневых позиций, которые, как правило, оборудовании в пределах оккупированных сел и городков. Откровенно нарушая нормы международного гуманитарного права, боевики систематически обстреливают населенные пункты, в результате чего гибнут мирные люди, разрушаются жилые дома и объекты критической инфраструктуры", – подытожил Кравченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования России 28 апреля обстреляли окрестности населенного пункта Золотое-4 на Донбассе. Огонь враг вел из жилых районов оккупированного Золотого-5.