Нападал в лифтах: в Харькове попался серийный насильник. Фото и видео

В Харькове задержали насильника, жертвами которого стали пять женщин в возрасте от 16 до 22 лет.

Как сообщает полиция Харьковской области, следователи направили в суд обвинительный акт по факту серии изнасилований и покушений на изнасилование, совершенных жителями Харьковской области.

Ранее неоднократно судимый за совершение умышленного убийства и изнасилования 47-летний житель Харьковщины совершал преступления против половой свободы и половой неприкосновенности на территории разных районов Харькова. Все нападения мужчина совершал по одной схеме.

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"Он выслеживал девушек, которые поздно возвращались домой, преследовал их до подъезда дома, заходил вместе с ними в лифт и блокировал его движение. После чего, осуществляя на потерпевших психологическое или физическое давление, совершал свои преступные действия", - рассказала старший следователь СУ ГУНП в Харьковской области Юлия Шилова.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении пяти эпизодов преступления, предусмотренного ч. 2 и 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве мужчина пытался изнасиловать несовершеннолетнюю, но ему это не удалось. Опубликован его фоторобот.

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