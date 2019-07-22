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Нападал на женщин и возвращался в часть: в Николаеве поймали военного-"серийника"

1.6т Читать материал на украинском

В понедельник, 22 июля, в Николаеве полиция задержала военнослужащего, который регулярно совершал разбойные нападения на женщин.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Николаевской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что злоумышленник прятал лицо под балаклавой и грабил пострадавших на ходу – находясь за рулем мопеда. В перерывах между службой он отправлялся на промысел: подъезжал к жертве и, угрожая пистолетом, отбирал имущество, потом возвращался в часть.

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В Николаеве поймали военного, нападавшего на женщин

В Николаеве поймали военного, нападавшего на женщин

Пресс-служба Нацполиции

Днем 22 июля 24-летний злоумышленник снова совершил нападение на молодую женщину по проспекту Героев Украины. Завладев ее сумкой с личными вещами, он пытался уехать, однако его догнали оперативники. Мужчина был доставлен в участок.

По факту серии преступлений было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 УК Украины "Разбой, совершенный лицом, ранее совершившим такое преступление". Военному грозит от семи до десяти лет заключения с конфискацией имущества.

Нападал на женщин и возвращался в часть: в Николаеве поймали военного-"серийника"

Пресс-служба Нацполиции

Нападал на женщин и возвращался в часть: в Николаеве поймали военного-"серийника"

Пресс-служба Нацполиции

"Решается вопрос о уведомление о подозрении. Вскоре суд должен избрать злоумышленнику меру пресечения. Сейчас полицейские проверяют фигуранта на причастность к аналогичным преступлениям", – рассказали в пресс-службе Нацполиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Киевщине в городе Ирпень мужчина напал на женщин с детьми прямо посреди улицы. Пострадавшие никогда не были с ним знакомы.

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Тема
Криминал
Место
Украина Николаев
Тег
криминал
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Настоящий херой аграрной сверхнацыйи.
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