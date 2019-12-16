Нападает возле школ: в Крыму началась паника из-за маньяка

В Крыму российские власти предупреждают школы об опасном маньяке, который совершает насилие в отношении детей 8-16 лет.

Информацию о нем начали рассылать всем образовательным учреждениям полуострова, поскольку большинство преступлений злоумышленник совершил именно вблизи них. Об этом сообщают "Крым.Реалии".

В частности, в официальном письме от имени российского замминистра образования Крыма Айдера Аблятипова говорится о том, что Следком России расследует уголовное дело по факту совершения сексуального насилия в отношении несовершеннолетних.

В Крыму началась паника из-за маньяка-педофила sq.com.ua

Отмечается, что первые сообщения о действиях сексуального маньяка возле севастопольских образовательных учреждений появились еще в октябре в родительских группах в Viber. Речь идет о случаях посягательства на детей в Севастополе, Ялте и северных регионах полуострова.

Фото маньяка ru.krymr.com

Следовательно, в этих городах также распространили ориентировки с описанием внешности преступника, одежды, особенностей его речи и поведения, а также фоторобот.

Фоторобот маньяка ru.krymr.com

Правоохранители акцентируют внимание на то, что в зимнее время преступник скрывает лицо до бровей вязаной шапкой, а нижнюю часть лица – шарфом.

В Крыму орудует опасный маньяк ru.krymr.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 41-летний педофил изнасиловал 10-летнюю девочку. Произошло это в заброшенном здании. Мужчина познакомился с ребенком через соцсети.

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