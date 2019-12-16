Нападает возле школ: в Крыму началась паника из-за маньяка

В Крыму российские власти предупреждают школы об опасном маньяке, который совершает насилие в отношении детей 8-16 лет.
Информацию о нем начали рассылать всем образовательным учреждениям полуострова, поскольку большинство преступлений злоумышленник совершил именно вблизи них. Об этом сообщают "Крым.Реалии".
В частности, в официальном письме от имени российского замминистра образования Крыма Айдера Аблятипова говорится о том, что Следком России расследует уголовное дело по факту совершения сексуального насилия в отношении несовершеннолетних.
В Крыму началась паника из-за маньяка-педофила
sq.com.ua
Отмечается, что первые сообщения о действиях сексуального маньяка возле севастопольских образовательных учреждений появились еще в октябре в родительских группах в Viber. Речь идет о случаях посягательства на детей в Севастополе, Ялте и северных регионах полуострова.
Фото маньяка
ru.krymr.com
Следовательно, в этих городах также распространили ориентировки с описанием внешности преступника, одежды, особенностей его речи и поведения, а также фоторобот.
Фоторобот маньяка
ru.krymr.com
Правоохранители акцентируют внимание на то, что в зимнее время преступник скрывает лицо до бровей вязаной шапкой, а нижнюю часть лица – шарфом.
В Крыму орудует опасный маньяк
ru.krymr.com
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 41-летний педофил изнасиловал 10-летнюю девочку. Произошло это в заброшенном здании. Мужчина познакомился с ребенком через соцсети.
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