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16 декабря • обновлено в 14:00
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Нападает возле школ: в Крыму началась паника из-за маньяка

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В Крыму российские власти предупреждают школы об опасном маньяке, который совершает насилие в отношении детей 8-16 лет.

Информацию о нем начали рассылать всем образовательным учреждениям полуострова, поскольку большинство преступлений злоумышленник совершил именно вблизи них. Об этом сообщают "Крым.Реалии".

В частности, в официальном письме от имени российского замминистра образования Крыма Айдера Аблятипова говорится о том, что Следком России расследует уголовное дело по факту совершения сексуального насилия в отношении несовершеннолетних.

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В Крыму началась паника из-за маньяка-педофила

В Крыму началась паника из-за маньяка-педофила

sq.com.ua

Отмечается, что первые сообщения о действиях сексуального маньяка возле севастопольских образовательных учреждений появились еще в октябре в родительских группах в Viber. Речь идет о случаях посягательства на детей в Севастополе, Ялте и северных регионах полуострова.

Фото маньяка

Фото маньяка

ru.krymr.com

Следовательно, в этих городах также распространили ориентировки с описанием внешности преступника, одежды, особенностей его речи и поведения, а также фоторобот.

Фоторобот маньяка

Фоторобот маньяка

ru.krymr.com

Правоохранители акцентируют внимание на то, что в зимнее время преступник скрывает лицо до бровей вязаной шапкой, а нижнюю часть лица – шарфом.

В Крыму орудует опасный маньяк

В Крыму орудует опасный маньяк

ru.krymr.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 41-летний педофил изнасиловал 10-летнюю девочку. Произошло это в заброшенном здании. Мужчина познакомился с ребенком через соцсети.

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Автор
Дина Баронова
Тема
Криминал
Место
Украина
Теги
педофилы изнасилование Новости Крыма
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Обоз официально признал Крым российским. Написал просто в Крыму а не в оккупированном Крыму)))))
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