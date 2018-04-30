Нападает в вагонах метро: в Москве разыскивают маньяка-насильника. Фото преступника

В Москве мужчина насилует женщин в вагонах метро.

Как стало известно РЕН ТВ, в российской столице произошло уже два жутких преступления.

Оба раза женщины оставались в пустых вагонах в позднее время. Наметив жертву, насильник подсаживался в тот же вагон и запирал его специальным ключом.

Насильник нападал на женщину и лишал ее возможности позвать на помощь. После он бросал изнасилованную жертву в вагоне и убегал.

По некоторым данным, последнее такое преступление было совершено в московской подземке минувшей ночью. Насильник орудовал на станциях "Свиблово" и "Сокольники" метрополитена Москвы.

Камера одного из вагонов метро зафиксировала подозреваемого в совершении преступления. Это мужчина среднего роста с русыми волосами, одетый в темную куртку.

Как сообщал "Обозреватель",в США арестовали маньяка-полицейского, который убил и изнасиловал 63 человека.