"Нанесли ущерб бюджетам!" НАБУ начало расследование против трех "слуг народа"

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебное расследование против депутатов от президентской партии "Слуга народа" Андрея Холодова, Александра Дубинского и Александра Юрченко.

Парламентариев подозревают в противоправных действиях при осуществлении законотворческой деятельности. Об этом сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, опубликовав на своей странице в Facebook копии ответов на заявления, с которыми ранее сам же и обращался к правоохранительным органам.

"Недавно я подал заявление на народных депутатов Украины из фракции "Слуга Народа" в связи с пролоббированной в личных интересах поправкой, которая нанесла ущерб как государственному, так и местному бюджетам", – заявил он

НАБУ взялось за нардепов из "Слуги народа"

Нардеп напомнил, что около двух месяцев назад Рада приняла правку, после которой табачная отрасль в Украине резко сократила производство, а бюджет недополучил миллиардные поступления.

"И все это было сделано для того, чтобы увеличить доходы некоторых "слуг". Я своим проектом Постановления остановил подписание этого закона спикером, и поэтому он так и не вступил в силу. Но все равно бюджет потерял сотни миллионов гривен, а в Украине ухудшился инвестклимат", – отметил Гончаренко.

Он также надеется, что НАБУ проведет честное расследование и "виновные в потере Украиной бюджетных средств будут наказаны по всей строгости закона".

Копии заявлений Гончаренко против нардепов от "Слуги народа" Facebook/Алексей Гончаренко

Копии заявлений Гончаренко против нардепов от "Слуги народа" Facebook/Алексей Гончаренко

Копии заявлений Гончаренко против нардепов от "Слуги народа" Facebook/Алексей Гончаренко

Копии заявлений Гончаренко против нардепов от "Слуги народа" Facebook/Алексей Гончаренко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее НАБУ уже открыло уголовное производство в отношении народного депутата от "Слуга народа" Андрея Холодова. Детективы взялись за нардепа после журналистского расследования о его табачном бизнесе.

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