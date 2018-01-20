"Нам пи*дец": экс-главарь "ДНР" рассказал, как Украина может уничтожить "республику"

Террористы "ДНР" не смогут сдержать штурм Вооруженных сил Украины в случае наступления на Донбасс, потому что состояние "армии" достигло дна.

Об этом заявил экс-главарь одного из батальонов незаконной группировки псевдореспублики Александр Ходаковский.

"Наша задача в этой ситуации не только терпеть, но если Украина перейдет к какой-то фазе действия, придется собрать остатки ресурсов, бросить их в бой, выдержать этот натиск и не дать Украине продвинуться ни на какое значимое количество метров. Хотя надо признать, что это будет тяжело сделать с учетом состояния наших "вооруженных сил", – заявил он.

#Ходаковский: в случае наступления Украины без внешней военной помощи нам пиздец pic.twitter.com/2ghqCtLOAs — Necro Mancer (@666_mancer) 19 січня 2018 р.

Ходаковский отметил, что если террористы не получат постороннюю помощь со стороны России, то исход "военной пикировки" будет не в их пользу.

Пользователей сети позабавил испуганный ответ экс-главаря батальона "Восток".

Блогер Necro Mancer перефразировал на своей странице в Twitter его слова: "В случае наступления Украины без внешней военной помощи нам пи*дец". На что пользователь Лариса ответила: "Против "Джавелинов" страшновато".

"В случае невмешательства РФ нам пофиг на наличие "Джавелинов", – уточнил блогер.

В сети также отметили, что заявление Ходаковского напоминает слова Гиркина о крахе "ДНР".

"Ходоковский напоминает Гиркина своим "нам пипец", "А все заметили, как нервничает и запинается? Чувствует па*аль, что если в рашку свалит, так его свои же *бнут, чтобы не пи*данул лишнего, если же мы захватим - то тут или тюрьма до конца жизни, или *бнут не разбираясь".

Как сообщал "Обозреватель", ранее президент Украины заявил, что США предоставит Javelin и другое оборонительное вооружение бесплатно.