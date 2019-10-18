"Нам не подходит!" В "ДНР" отреагировали на амнистию на Донбассе

В террористической "ДНР" заявили, что прописанная в Минских соглашениях амнистия для участников событий 2014 года на Донбассе "им не подходит".

По словам так называемой обмудсвумен Дарьи Морозовой, законодательство о снятии наказаний с преступников с ними не было согласовано, передает одно из российских пропагандистских изданий.

"На самом деле никакого законопроекта об амнистии нет, вернее в 2014 году он был принят, но по сей день он не подписан президентом Украины ни Порошенко, ни Зеленским, Помимо этого, мы слышим, что добавляется очень много новых условий к этой амнистии. В любом случае даже та амнистия, которую они приняли якобы в 2014 году, она не была согласована с нами, с нашими представителями в Минске, поэтому она категорически не подходит для жителей Донбасса и применена к нам она просто не может быть", – заявила Морозова.

Дарья Морозова Скриншот

Ранее заместитель главы МИД Василь Боднар сообщил, что ныне Украина приняла все законы по амнистии членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе в рамках Минских соглашений.

Амнистия заработает после проведения местных выборов в Донецкой и Луганской областях, когда на оккупированных территориях будет избрана легитимная украинская власть. Быть амнистированными смогут только некоторые категории преступников и только за деяния, совершенные в 2014 году.

Как писал OBOZREVATEL, во фракции "Слуга народа" считают, что после восстановления контроля за Донбассом боевики и наемники уедут в Россию, поэтому амнистировать их не придется.

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